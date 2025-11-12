Llega un nuevo sistema de pago al Metrobus.

El autobús se acerca y no llevas efectivo, o te olvidaste de recargar tu tarjeta SmarTrip. Pronto eso ya no será un problema.

Metro se prepara para implementar su sistema de pago “Tap. Ride. Go.” en todos los autobuses de Metro a mediados de noviembre, según una presentación reciente ante la junta directiva de la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington (WMATA). La información fue compartida por Allison Davis, vicepresidenta interina de planificación y programación de WMATA.

“’Toca. Viaja. Sigue.’ permite a los pasajeros pagar con tarjeta de crédito o débito directamente en el lector de billetes de la puerta del autobús”, dijo Davis. “Gracias a SmarTrip, gracias a ‘Toca. Viaja. Sigue.’, no hay excusa para no pagar”.

Metro informó que en los próximos días se ofrecerán más detalles sobre el lanzamiento.