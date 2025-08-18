Las escuelas del condado Prince William preparan a los estudiantes para usar IA

Mientras algunos temen que la inteligencia artificial permita a los estudiantes entregar trabajos que no investigaron ni crearon, el sistema escolar público del condado de Prince William, Virginia, los está preparando sobre cómo usar la tecnología que está transformando los lugares de trabajo y la fuerza laboral.

«Lanzaremos Copilot» para estudiantes de secundaria, dijo LaTanya McDade, superintendente del segundo sistema escolar más grande de Virginia.

“Queremos que nuestros estudiantes sean ciudadanos digitales responsables. Es fantástico tener las herramientas, pero también debemos usarlas con responsabilidad”.

En una entrevista afuera de Colgan High School en Manassas, McDade dijo que los servicios impulsados por IA, como ChatGPT y Perplexity, ya están ampliamente disponibles en productos de consumo, incluidos los teléfonos.

McDade dijo que Copilot, que fue desarrollado como el chatbot de inteligencia artificial generativa de Microsoft, puede usarse para ayudar a los estudiantes a organizar su trabajo.

“Ya lo están usando fuera del aula, ¿verdad?, sin ningún nivel de educación sobre responsabilidad”, dijo McDade. “Me entusiasma que aprovechen la herramienta de IA, como Copilot, y la usen para su aprendizaje real”.

McDade dijo que usar Copilot puede ayudar a mejorar y avanzar el aprendizaje, «manteniendo a los niños curiosos y enseñándoles cómo resolver problemas y hacer las preguntas correctas, porque lo importante con la IA es lo que le pides a la herramienta, ¿verdad?»

La IA también ayudará a los profesores a crear lecciones que requerirán que los estudiantes realicen su propio trabajo.

“La IA puede brindar información, pero no puede pensar por el estudiante”, dijo McDade. “El tipo de lecciones que los profesores podrán generar usando IA realmente promoverá habilidades cruciales que solo los estudiantes pueden lograr”.

«No obtienes ese sentimiento humano»

En una entrevista aparte, Kareena Grover, estudiante de último año, dijo que la IA es «definitivamente algo grande y confuso de usar, pero me alegra que las Escuelas del Condado de Prince William nos permitan aprender a usarla, en lugar de ocultarla: es nuestro futuro».

Grover dijo que ya está usando IA para ayudar en la organización.

«Estoy solicitando plaza en la universidad y, a veces, mis hábitos de organización son un poco dudosos», dijo Grover. «Así que le pedí a ChatGPT que me elaborara un cronograma de solicitud de ingreso a la universidad; me indicó cuándo debería estar haciendo mi ensayo universitario y cuándo debería estar haciendo mi parte de actividades extracurriculares».

Si bien a los críticos les preocupa que los estudiantes puedan intentar hacer pasar el contenido creado por IA generativa como propio, Grover dijo que el contenido de IA se detecta fácilmente.

«ChatGPT es genial; puede redactar un ensayo en apenas tres segundos», dijo Grover. «Pero no tiene la voz humana, no tiene el mismo tono ni estilo; se nota claramente si está hecho por ChatGPT o por una persona real».

Grover afirmó que si a un estudiante se le pidiera escribir un artículo o ensayo, la IA no estaría a la altura.

«Puedes pedirle que corrija la gramática o la puntuación, pero si escribes un ensayo, deberías hacerlo sin más», sugirió. «La IA no tiene la misma voz ni el mismo tono que un humano, así que no se percibe esa sensación humana».