DC ocupa el puesto número 1 en búsquedas de apartamentos en lo que va del año

Ya sea que los altos precios de las viviendas sean lo que impide que los inquilinos compren, los recortes de empleos en el gobierno federal que pueden estar moviendo a los propietarios a vender unidades de alquiler o los empleos que atraen a profesionales de fuera de la ciudad, el mercado de alquiler de apartamentos del área de DC está en demanda en este momento.

RentCafe clasifica a Washington D. C. como el número 1 en búsquedas de apartamentos en julio en sus plataformas de anuncios de apartamentos durante el primer semestre de 2025. Este análisis se basa en datos de tráfico de 150 ciudades importantes de EE. UU. Afirma que las visitas a los anuncios de Washington D. C. aumentaron un 5 % en comparación con el primer semestre del año pasado, lo que indica que más inquilinos están explorando activamente los anuncios locales.

También hay más opciones para los posibles inquilinos en Washington D. C., con un aumento del 15 % en las propiedades disponibles. Gran parte de las nuevas construcciones multifamiliares de hace un par de años ya están llegando al mercado.

“Tanto Washington D. C. como el norte de Virginia recibieron alrededor de 5,000 nuevas viviendas el año pasado, y ambas verán otras 5,000 nuevas este año”, dijo Doug Ressler de RentCafe. “Así, los inquilinos tienen muchas más opciones y muchos más edificios nuevos con servicios”.

Incluso con un aumento en la disponibilidad de apartamentos en comparación con el año pasado, la tasa de ocupación de apartamentos en Washington D. C. se mantiene saludable, en torno al 90%, una de las más altas del país. La tasa de rotación de inquilinos (la proporción de inquilinos que renuevan y se quedan en su lugar frente a los que se mudan a un nuevo apartamento o casa) es baja, lo que refleja las tendencias nacionales.

Una razón para la baja rotación de inquilinos es el costo. Si bien el alquiler mensual promedio de un apartamento de una habitación en Washington D. C. es de poco más de $2,000, el costo de mudarse a un nuevo apartamento es mucho mayor que el alquiler del primer mes.

“Si alguien se muda dentro de la misma zona geográfica, por ejemplo, dentro de la misma ciudad, su presupuesto se verá afectado. Es de unos 4.000 dólares”, dijo Ressler.

Esto puede cubrir costos únicos como mudanzas, nuevos depósitos y almacenamiento.

El precio del alquiler de un apartamento en el área metropolitana de Washington D. C. ha aumentado considerablemente en el último año, un 8,5 % en julio respecto al año anterior, según Redfin. Este es el tercer mayor incremento anual, después de San José y Chicago.

Al explicar por qué Washington D. C. ocupa el primer lugar en búsquedas de apartamentos en lo que va de año, RentCafe también señala razones más generales, como la atracción de los inquilinos por un mercado laboral sólido, barrios con buenas conexiones peatonales y buenas opciones de transporte público. Las principales búsquedas fuera de la ciudad por parte de potenciales inquilinos en Washington D. C. este año provienen de Nueva York y Baltimore.

El informe completo sobre la participación de los inquilinos de apartamentos del primer semestre de 2025 de RentCafe está disponible en línea .