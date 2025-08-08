La Switch 2 dispara los ingresos trimestrales de Nintendo

Nintendo anunció este viernes que sus ingresos trimestrales se han más que duplicado con respecto al año anterior gracias a la Switch 2, la consola de videojuegos que más rápido se ha vendido en el mundo tras ser lanzada en junio.

La alta demanda de este nuevo dispositivo del gigante japonés que dio vida a «Super Mario» avivó el entusiasmo de los fanáticos, que agotaron las reservas y provocaron incluso que las tiendas abrieran a medianoche.

Al igual que la popular Switch original, este segundo modelo es una consola híbrida que se puede llevar en la mano o conectar a un televisor, con una pantalla más grande y más potencia de procesamiento que su predecesora.

Batió todos los récords del sector al vender 3,5 millones de unidades en sus primeros cuatro días. Y en su primer mes la cifra aumentó a 5,8 millones, anunció Nintendo este viernes.

«Las ventas netas aumentaron significativamente en el primer trimestre, debido principalmente al lanzamiento de la Nintendo Switch 2», afirmó la compañía al anunciar un aumento interanual del 132% en los ingresos de abril a junio, hasta alcanzar los 572.000 millones de yenes (3.800 millones de dólares).

El beneficio neto del trimestre creció también un 19% con respecto al año anterior.

Sin embargo, un reto para Nintendo será ahora mantener el suministro de juegos de éxito para la nueva consola, advirtió a AFP el consultor de la industria del videojuego Serkan Toto.

«Hay nuevos juegos de las franquicias Pokémon, Metroid y Kirby que saldrán a la venta a finales de este año, pero algunos fans ya han empezado a pedir aún más títulos», dijo.

No obstante, «el lanzamiento de Switch 2 ha superado las expectativas de mucha gente» y será difícil que otra consola iguale su buen comienzo, añadió el analista.

«Nintendo debería poder aprovechar cómodamente este impulso durante las vacaciones y hasta 2026», pronosticó.

– «Gran regreso» –

A pesar de estas buenas cifras, Nintendo mantuvo sin cambios este viernes sus previsiones financieras y sus modestos objetivos de ventas de consolas para todo el ejercicio que finalizará en marzo de 2026, con una previsión de 15 millones de unidades.

Nathan Naidu, de Bloomberg Intelligence, afirmó que es «probable» que el gigante aumente esa cantidad, debido a que ya vendió el 40% de ese objetivo.

El lanzamiento de Switch 2 posiciona a la empresa «para un gran regreso tras cuatro años consecutivos de escaso impulso en sus ventas… salvo que los aranceles estadounidenses obliguen a Nintendo a subir los precios del hardware», escribió el viernes el analista.

Aunque Nintendo se está diversificando con películas de éxito y parques temáticos, las consolas siguen siendo el núcleo de su negocio.

La Switch original se disparó en popularidad durante la pandemia con juegos como «Animal Crossing» durante los largos confinamientos en todo el mundo. Se han comercializado 153 millones de unidades desde su lanzamiento en 2017.

La Switch 2, que cuenta con nuevas características, como mandos que también pueden utilizarse como ratón de computadora de escritorio, cuesta 449,99 dólares en Estados Unidos, más cara que el precio de lanzamiento de la original, de 299,99 dólares.

«Una vez que se agote el mercado de los fans incondicionales de Nintendo, la empresa tendrá que pasar al siguiente nivel convenciendo a los jugadores mayoritarios para que den el salto a la Switch 2», señaló Toto.