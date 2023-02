Exejecutivos de Twitter testificarán sobre el bloque de la historia de Hunter Biden

Se espera que los exempleados de Twitter testifiquen la próxima semana ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre el manejo de la plataforma de redes sociales de los informes sobre el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden.

El testimonio programado, confirmado por el comité el lunes, será la primera vez que los tres exejecutivos comparezcan ante el Congreso para discutir la decisión de la compañía de bloquear inicialmente en Twitter un artículo del New York Post sobre la computadora portátil de Hunter Biden en las semanas previas a las elecciones de 2020.

Los republicanos han dicho que la historia fue suprimida por razones políticas, aunque no se han publicado pruebas para respaldar esa afirmación. Se espera que los testigos para la audiencia del 8 de febrero sean Vijaya Gadde, ex director legal; James Baker, ex consejero general adjunto; y Yoel Roth, exjefe de seguridad e integridad.

La audiencia es una de las primeras de muchas en una Cámara controlada por el Partido Republicano que se centrará en Biden y su familia, ya que los republicanos ejercen el poder de su nueva mayoría, aunque escasa .

The New York Post informó por primera vez en octubre de 2020 que había recibido del abogado personal del expresidente Donald Trump, Rudy Giuliani, una copia del disco duro de una computadora portátil que Hunter Biden había dejado 18 meses antes en un taller de reparación de computadoras de Delaware y nunca recuperado Twitter inicialmente impidió que las personas compartieran enlaces a la historia durante varios días.

Meses después, el entonces director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, calificó las comunicaciones de la compañía en torno al artículo del Post como «no muy buenas». Agregó que bloquear la URL del artículo con «contexto cero» sobre por qué fue bloqueado era «inaceptable».

El artículo del Post en ese momento fue recibido con escepticismo debido a las preguntas sobre los orígenes de la computadora portátil, incluida la participación de Giuliani, y porque los altos funcionarios de la administración Trump ya habían advertido que Rusia estaba trabajando para denigrar a Joe Biden antes de las elecciones de 2020. El Kremlin había interferido en la carrera de 2016 al piratear correos electrónicos demócratas que posteriormente se filtraron, y los temores de que Rusia volviera a entrometerse en la carrera de 2020 estaban generalizados en todo Washington.

“Es por eso que estamos investigando a la familia Biden por tráfico de influencias”, dijo el representante James Comer , presidente del comité de Supervisión, en un evento de prensa el lunes por la mañana. “Queremos asegurarnos de que nuestra seguridad nacional no se vea comprometida”.

La Casa Blanca ha tratado de desacreditar las investigaciones republicanas sobre Hunter Biden, calificándolas de “trucos políticos divorciados de la realidad”.

No obstante, los republicanos ahora tienen poder de citación en la Cámara, lo que les otorga la autoridad para exigir testimonio y realizar una investigación agresiva. El personal republicano pasó el último año analizando mensajes y transacciones financieras encontradas en la computadora portátil que pertenecía al hijo menor del presidente. Comer dijo anteriormente que la evidencia que han recopilado es «abrumadora», pero no ofreció detalles.

Comer ha prometido que no habrá audiencias con respecto a la familia Biden hasta que el comité tenga la evidencia para respaldar cualquier reclamo de supuesta irregularidad. También reconoció que hay mucho en juego cuando una investigación se centra en el líder de un partido político.

El lunes, el republicano de Kentucky, hablando en un evento del National Press Club, dijo que no podía garantizar una citación de Hunter Biden durante su mandato. “Iremos a donde nos lleve la investigación. Tal vez no haya nada allí.

Y agregó: “Ya veremos”.