Separan a miles de familias migrantes

La política de tolerancia cero hacia la inmigración del presidente Donald Trump separó a más de 5.000 niños de sus familias en la frontera con México durante su primer mandato.

Los cruces fronterizos se encuentran en un mínimo histórico casi un año después del inicio de su segunda administración y una nueva ola de aplicación de medidas migratorias está dividiendo a las familias dentro de Estados Unidos .

Las autoridades federales y sus aliados locales encargados de hacer cumplir la ley están deteniendo a decenas de miles de solicitantes de asilo y migrantes . Los detenidos son trasladados repetidamente, luego deportados o retenidos en malas condiciones durante semanas o meses antes de solicitar su regreso a casa.

El gobierno federal mantuvo retenidas en promedio a más de 66.000 personas en noviembre, la cifra más alta registrada.

Durante el primer gobierno de Trump, las familias fueron separadas a la fuerza en la frontera y las autoridades tuvieron dificultades para encontrar a los niños en un vasto sistema de albergues porque los sistemas informáticos del gobierno no estaban interconectados. Ahora, padres dentro de Estados Unidos son arrestados por las autoridades de inmigración y separados de sus familias durante detenciones prolongadas. O bien, optan por que sus hijos permanezcan en Estados Unidos después de la deportación de un adulto, muchos de ellos tras años o décadas de estancia en el país.

La administración Trump y sus partidarios antiinmigratorios ven un “éxito sin precedentes” y el principal asesor fronterizo de Trump, Tom Homan, dijo a los periodistas en abril que “seguiremos haciéndolo, a toda velocidad”.

Tres familias separadas por las autoridades migratorias en los últimos meses dijeron a The Associated Press que sus sueños de una vida mejor y más libre habían chocado con la nueva política migratoria de Washington y que su existencia es angustiosa sin saber si volverán a ver a sus seres queridos.

Para ellos, la migración marcó el posible inicio de una separación permanente entre padres e hijos, fuente de profundo dolor e incertidumbre.

Una familia dividida entre Florida y Venezuela

Antonio Laverde salió de Venezuela rumbo a Estados Unidos en 2022 y cruzó la frontera ilegalmente, para luego solicitar asilo.

Obtuvo un permiso de trabajo y una licencia de conducir y trabajó como conductor de Uber en Miami, compartiendo casas con otros inmigrantes para poder enviar dinero a familiares en Venezuela y Florida.

La esposa de Laverde, Jakelin Pasedo, y sus hijos lo siguieron desde Venezuela hasta Miami en diciembre de 2024. Pasedo se centró en cuidar a sus hijos mientras su esposo ganaba lo suficiente para mantener a la familia. Pasedo y los niños obtuvieron el estatus de refugiado, pero Laverde, de 39 años, nunca lo obtuvo y, al salir a trabajar una mañana de junio, fue arrestado por agentes federales.

Pasedo afirma que fue un caso de confusión de identidad por parte de los agentes que buscaban a un sospechoso en su vivienda compartida. Al final, ella y sus hijos, que entonces tenían 3 y 5 años, recuerdan que los agentes esposaron a Laverde a punta de pistola.

“Se enfermaron con fiebre, lloraban por su padre, preguntaban por él”, dijo Pasedo.

Laverde estuvo recluido en el Centro de Transición de Broward, un centro de detención en Pompano Beach, Florida. En septiembre, tras tres meses de detención, solicitó regresar a Venezuela.

Sin embargo, Pasedo, de 39 años, no piensa regresar. Teme ser arrestada o secuestrada por criticar al gobierno socialista y pertenecer a la oposición política.

Ella trabaja limpiando oficinas y, a pesar de todos los obstáculos, espera reencontrarse con su marido algún día en Estados Unidos.

Ellos siguieron la ley

El marido de Yaoska era un activista político en Nicaragua, un país bajo el control de los autocráticos copresidentes casados ​​Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Recuerda que su esposo recibió amenazas de muerte y fue golpeado por la policía cuando se negó a participar en una marcha a favor del gobierno. Yaoska habló bajo condición de anonimato y solicitó lo mismo para su esposo para protegerlo del gobierno nicaragüense.

La pareja huyó de Nicaragua a Estados Unidos con su hijo de 10 años en 2022, cruzaron la frontera y obtuvieron un permiso de inmigración. Se establecieron en Miami, solicitaron asilo y tuvieron un segundo hijo, que tiene ciudadanía estadounidense. Yaoska está embarazada de cinco meses de su tercer hijo.

A finales de agosto, Yaoska, de 32 años, acudió a una cita en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el sur de Florida. Su familia la acompañó. Su esposo, de 35 años, fue detenido y no superó la entrevista de temor creíble, según un documento judicial.

Yaoska fue liberada bajo supervisión las 24 horas mediante un reloj GPS que no puede quitarse. Su esposo fue deportado a Nicaragua tras tres meses en el Centro de Detención de Krome, el centro de detención migratoria más antiguo de Estados Unidos y uno con un largo historial de abusos.

Yaoska ahora comparte noticias familiares con su esposo por teléfono. Los niños están pasando apuros sin su padre, dijo.

«Es muy duro ver a mis hijos así. Lo arrestaron delante de ellos», dijo Yaoska con voz temblorosa.

No quieren comer y suelen estar enfermos. El más pequeño se despierta por la noche preguntando por él.

“Tengo miedo en Nicaragua”, dijo. “Pero aquí también”.

Yaoska dijo que su autorización de trabajo es válida hasta 2028, pero el futuro es aterrador e incierto.

“He solicitado trabajo en varias agencias, pero nadie me llama”, dijo. “No sé qué me va a pasar”.

Fue detenido por la policía local y luego deportado.

Edgar salió de Guatemala hace más de dos décadas. Trabajando en la construcción, formó una familia en el sur de Florida con Amavilia, otra migrante guatemalteca indocumentada.

La llegada de su hijo les trajo alegría.

“Estaba tan feliz con el bebé; lo amaba”, dijo Amavilia, de 31 años. “Me dijo que lo vería crecer y caminar”.

Pero a los pocos días, Edgar fue detenido por una orden judicial de 2016 por conducir sin licencia en Homestead, la pequeña ciudad agrícola donde vivía en el sur de Florida.

Ella y su esposo se negaron a proporcionar sus apellidos porque están preocupados por las repercusiones de los funcionarios de inmigración de Estados Unidos.

Amavilia esperaba su liberación en 48 horas. En cambio, Edgar, quien se negó a ser entrevistado, fue entregado a funcionarios de inmigración y trasladado a Krome .

“Me desesperé. No sabía qué hacer”, dijo Amavilia. “No puedo ir”.

Edgar, de 45 años, fue deportado a Guatemala el 8 de junio.

Tras la detención de Edgar, Amavilia no pudo pagar los $950 de alquiler del apartamento de dos habitaciones que comparte con otro inmigrante. Durante los primeros tres meses, recibió donaciones de defensores de los derechos de los inmigrantes.

Hoy, amamantando y cuidando a dos niños, se despierta a las 3 de la mañana para cocinar almuerzos que vende a 10 dólares cada uno.

Ella camina con su hijo en un cochecito para llevar a su hija a la escuela, luego pasa las tardes vendiendo helados caseros y plátanos cubiertos de chocolate puerta a puerta con sus dos hijos.

Amavilia cruzó la frontera en septiembre de 2023 y no solicitó asilo ni ningún tipo de estatus legal. Dijo que su hija se pone ansiosa cerca de la policía. La insta a mantener la calma, sonreír y caminar con confianza.

“Tengo miedo de salir, pero siempre salgo encomendándome a Dios”, dijo. “Cada vez que regreso a casa, me siento feliz y agradecida”.