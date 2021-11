Xinomara Velázquez nombrada miembro de la Junta Ejecutiva de la Asociación Nacional de Cuerpos de Paz

Por primera vez en su historia, la Asociación Nacional de los Cuerpos de Paz (NPCA) nombró a la puertorriqueña Xinomara Velázquez Yehuda como miembro de su Junta Ejecutiva. Su reciente designación para los próximos tres años se dio por decisión unánime.

“Esto es grandioso, porque voy a servir como embajadora de los latinos en la Asociación y porque tiene lugar cuando se celebra el 60 aniversario de un hecho histórico, como es la creación de los Cuerpos de Paz, una iniciativa del presidente John F. Kennedy”, afirmó Velázquez en una entrevista que ofreció a Washington Hispanic.

Con evidente orgullo consideró que esa designación “nos da más auge a los hispanos, en especial a la pequeña isla mía de Puerto Rico, y nos demuestra que todo es posible y que con mucho trabajo y estudio podemos lograr y representar a una organización que es histórica a nivel nacional y en el mundo”.

Ella representa también a los latinos sefardíes de la “Isla del Encanto”, una comunidad de ascendencia judía asentada en Puerto Rico desde los primeros años de la conquista por los españoles.

Xinomara Velázquez relató que se incorporó a los Cuerpos de Paz “desde hace muchos años, y estuve entre las pocas latinas que pasaron todos los requisitos, porque no es fácil ingresar”. Al respecto, advirtió que “no se trata que un voluntario se registre, y ya. No, hay que pasar muchos requisitos, como tener un bachillerato en la universidad, saber otro idioma como mínimo, y muchos más. Todo ese currículum se tiene que mostrar para ser voluntario, uno de los más de 240 mil que han servido en los Cuerpos de Paz”.

“En ese entonces había obviamente muy pocos latinos. Ahora, el hecho que yo pueda representar como embajadora ante la Asociación es algo exquisito, como para una sonrisa diaria”, señaló, y dijo que “con este nombramiento, los Cuerpos de Paz y la Asociación están demostrando su compromiso con los hispanos, la minoría de mayor crecimiento en Estados Unidos”.

Por la paz mundial

Más adelante, Xinomara urgió a los jóvenes a unirse a los Cuerpos de Paz y convertirse en “ciudadanos del mundo”. Dijo que la división que la población experimenta en la época actual se está dando “porque no nos comunicamos ni conocemos otros países, o porque no sabemos otros idiomas, otras culturas. Eso crea temor entre las personas y ese miedo estimula la división”.

“Hacer un Tik Tok no te hace ciudadano del mundo, y entiendo que siendo un ciudadano del mundo puedes hacer y trabajar por la paz”, dijo, y argumentó que “no puedes atacar ni hablar mal de una persona o traer división, si has compartido con otra persona, comido con ellos, le has enseñado algo nuevo, le has construido una escuela o conocido a sus niños”.

“Y nuestra gente no puede hablar mal de otro latino después de compartir con otro, porque ya es como tu familia. Todo esto lo hago por una paz mundial y para que cese esta división que ya parece inhumana”.

Esclavitud moderna

Dentro de los Cuerpos de Paz (US Peace Corps), Xinomara Velázquez ha desarrollado una tarea verdaderamente increíble en la lucha contra el abuso de menores, la violencia doméstica y por la abolición del tráfico humano. Es la Jefe de Gabinete para el Centro Nacional sobre Explotación Sexual, con sede en Washington.

La consultora, estratega y experta en comunicaciones, recordó que por la década de los 90, cuando ya estaba en los Cuerpos de Paz, “descubrí penosamente la trata humana… y eso cambió mi enfoque de vida”.

En esa época se encontraba en San José, Costa Rica, cuando vio a unos niños que estaban drogados en la calle, oliendo desde una taza. “Yo no entendía nada, y ahora sé que era una ‘pega’, un tipo de droga. Y luego los metieron en un bus y se los llevaron, ¿pero adónde?, me preguntaba”.

Después se enteró que esos niños eran trasladados al centro “El Buen Pastor”, una cárcel para mujeres regentada por monjas.

Xinomara no lo pensó dos veces, más tarde acudió a ese centro y preguntó si podía ser voluntaria allí. “Fue la primera vez en la historia de los Cuerpos de Paz que permitieron a una voluntaria trabajar en una cárcel, donde estaban mujeres y niños internados, quienes eran tratados casi como si fueran terroristas cuando en realidad eran víctimas”.

Desde entonces trabajó en una lucha constante, “creando conciencia sobre el tráfico humano y sus consecuencias”.

Consideró que ese tráfico es muy difícil de erradicar, “dado que es una industria que mueve billones de dólares. Hace más dinero vendiendo humanos que los traficantes de drogas que venden el producto… y ya. En el caso del tráfico humano, como el de una niña por ejemplo, pueden vender el mismo ‘producto’ varias veces, es un tráfico continuo y permanente”.

Contra esa lacra, Xinomara recomendó “concienciar a la gente, impulsar la educación, y eso es lo que pienso promover, lo que será uno de mis enfoques dentro de la Asociación Nacional de Cuerpos de Paz”.

Finalmente, recomendó a los jóvenes participar dos años como mínimo dentro de los Cuerpos de Paz, “para que conozcan otras culturas y se conviertan en ciudadanos del mundo para trabajar por la paz y la seguridad mundial”.

60 AÑOS DEL CUERPO DE PAZ

Este 2021 el Cuerpo de Paz cumple 60 años de trabajar por la paz internacional, la amistad, el voluntariado y el servicio.

Más de 240 mil estadounidenses han servido en esa organización en más de 140 países.

Fue creado en 1961 por el presidente John F. Kennedy, haciendo realidad una de sus promesas de campaña.