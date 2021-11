Tollie B. Elliott, el nuevo director de Mary’s Center

Después de una extensa búsqueda a nivel nacional, la junta directiva del Mary’s Center anunció el martes al Dr. Tollie B. Elliott, Sr. como su nuevo director ejecutivo, a partir del 1 de enero de 2022.

Elliott ha sido el director médico de Mary’s Center desde 2015. Sucede a María Gómez, legendaria fundadora de la organización, que se retira a finales de 2021 tras 33 años de abnegado servicio.

“No podríamos haber pedido un líder más fuerte para continuar el legado de María», destacó Todd A. Cox, Esq., Presidente de la Junta. «El Dr. Elliott es un innovador que encarna los valores fundamentales de Mary’s Center y aporta la pasión, la experiencia y la perspicacia estratégica para dirigir la organización hacia adelante mientras avanzamos en nuestra impactante labor en la comunidad”, añadió.

Como director médico durante los últimos seis años, el Dr. Elliott dirigió el equipo del Mary’s Center en la creación, evolución y expansión de los servicios clínicos de la organización, incluido su modelo de telemedicina, el primero de este tipo en el Distrito de Columbia con una población beneficiaria de Medicaid. “Este estilo innovador de telemedicina facilitada fue la semilla que impulsó a todas las organizaciones de atención administrada en DC a adoptar e incluso exigir la telemedicina”, enfatizó Cox.

María Gómez, la directora general saliente, dijo por su parte que “el Dr. Elliott ha demostrado ser un líder compasivo y capaz una y otra vez a lo largo de estos últimos años, y estoy encantada con la decisión de la Junta”.

«Ya es muy querido por la comunidad del Mary’s Center, y sé que el Dr. Elliott prosperará en este nuevo papel mientras dirige la organización hacia arriba y hacia delante”, añadió María Gómez, quien es nacida en Colombia.

Miembros de la junta directiva mencionaron que bajo el liderazgo del Dr. Elliott, los encuentros médicos del Centro Mary’s se han duplicado desde su llegada. “Esto ha permitido a la organización proporcionar mayor atención en más comunidades utilizando su exitoso Modelo de Cambio Social”, indicaron.

A su turno, Elliot dijo que “dirigir un trabajo con propósito ha sido la fuerza que ha guiado mi carrera, y me siento muy honrado de tomar el timón de Mary’s Center en este momento crucial”.

“Seguir los pasos de María es un privilegio que no me tomo a la ligera, y me comprometo a impulsar todo lo que ella ha construido en busca de la buena salud, la estabilidad y la independencia económica de aquellos a los que servimos», manifestó a la prensa el director general entrante.

El Dr. Elliott es licenciado en Ciencias por la Universidad de Howard y realizó estudios de postgrado en la Universidad de Fisk. Asistió a la Facultad de Medicina de la Universidad Howard y obtuvo su título de Doctor en Medicina en el año 2000. Además, completó su residencia en el departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Georgetown en 2004 y recibió su certificación de la Junta en 2008.

TRANSICIÓN FLUIDA

El Dr. Tollie B. Elliott trabajará estrechamente con María Gómez para preparar una transición fluida hacia el papel de director general.

También se unirá a un prestigioso grupo de líderes sin ánimo de lucro, después que Mary’s Center fue nombrado “Neighborhood Builder de Bank of America 2021”, que proporciona a las organizaciones y a sus líderes las herramientas fundamentales que necesitan para impulsar el progreso económico y social de las comunidades.