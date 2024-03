Virginia Occidental podría ser el próximo estado en prohibir fumar en automóviles con niños presentes

Virginia Occidental, que tiene la tasa más alta de consumo de cigarrillos entre adultos en el país, podría convertirse en el duodécimo estado en prohibir fumar en vehículos con niños presentes en virtud de un proyecto de ley que obtuvo la aprobación legislativa final el jueves.

La Cámara de Delegados, dominada por los republicanos, aprobó el proyecto de ley con una votación de 66 a 33 sin debate. Ahora corresponde al gobernador republicano Jim Justice, quien no ha indicado si firmaría el proyecto de ley. El Senado, de mayoría republicana, aprobó el proyecto de ley el mes pasado.

Los infractores podrían recibir una multa de hasta $25, pero sólo si son detenidos por otra infracción. Fumar con niños presentes no puede ser la razón principal por la que se detiene a un conductor.

La legislación logró ser aprobada por poco por el comité de finanzas de la Cámara de Representantes a principios de semana después de que el republicano John Hardy la calificara como “simplemente otro gran proyecto de ley del gobierno”.

“El siguiente paso es tu casa. El siguiente paso puede ser tu negocio. ¿A dónde vamos a trasladar esto? dijo Hardy. «Este es el proyecto de ley menos republicano que he visto en mi vida».

Alrededor del 22% de Virginia Occidental fumó en 2021, el último año disponible, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Los CDC dicen que no existe un nivel seguro de exposición al humo de segunda mano.

La delegada republicana Dana Ferrell dijo que a veces el gobierno tiene que intervenir por la seguridad y el bienestar de los niños.

Cuando él y sus hermanos eran más pequeños, los padres de Ferrell fumaban en el auto. Recordó a los niños tratando de esconderse en el asiento trasero cerca del suelo en un intento de protegerse la cara.

“Puede parecer trillado para algunos, pero yo he pasado por eso. Yo he experimentado eso”, dijo Ferrell. «Es una situación horrible que no le desearía a ningún otro niño».

El proyecto de ley se originó en el Senado, donde el líder de la mayoría, Tom Takubo, es neumólogo. Takubo ha dicho que hace mucho tiempo le prometió a un paciente cuyo padre era un gran fumador que intentaría que se aprobara dicha legislación. Takubo ha hecho un esfuerzo casi anual desde 2017 para introducir la legislación.