Veteranos de guerra buscan superar traumas gracias a psicodélicos

En Estados Unidos, la epidemia de suicidios entre exmilitares es una tragedia que los antidepresivos no logran frenar, pero un documental muestra que hay una ventana de esperanza para soldados de élite que superaron un trastorno de estrés postraumático gracias a psicodélicos.

«No somos científicos, no sabemos exactamente qué sucede», declaró a la AFP Jon Shenk, codirector de «In Waves and War» junto a su pareja, Bonni Cohen. «Pero realmente parece que hay algo de cierto».

Disponible desde el lunes en Netflix, el documental relata la odisea de tres veteranos de los Navy Seals, que se enfrentan a las cicatrices invisibles que dejaron sus numerosas misiones en Irak y Afganistán.

Tras años bajo fuego enemigo, ahora estos excomandos deben combatir en un campo de batalla muy distinto, poblado por nuevos demonios: estrés postraumático, lesiones cerebrales, depresión y alcoholismo.

El cóctel de antidepresivos que les recetan resulta ineficaz, sus familias ya no los reconocen y todos «llegan a un punto de quiebre», resume Cohen.

Para buscar una salida, los tres se embarcaron en un tratamiento experimental en México basado en dos drogas psicodélicas: ibogaína, extraída de un arbusto africano, y 5-MeO-DMT, derivada de las secreciones de un sapo americano. Ambas son ilegales en Estados Unidos y en la mayor parte del mundo.

— «Un reinicio completo» —

«Es como un reinicio completo», dice a la AFP Marcus Capone, un exsoldado que es el eje del documental. «Te devuelve a tu verdadero yo, a antes de tener verdaderas dificultades o problemas en la vida».

Combinado con sesiones de terapia, este tratamiento «da esperanza a desesperados», afirma su esposa, Amber Capone.

Con su organización VETS, la pareja ha llevado a unos 1.200 veteranos estadounidenses a México desde 2019.

Los documentalistas lograron penetrar en una comunidad donde el secretismo y la rectitud moral son primordiales.

Como Matty Roberts, otro de los protagonistas, los pacientes suelen mostrarse escépticos ante el uso de sustancias históricamente asociadas a los excesos de la contracultura.

«Si esta locura hippie ayuda, si ha ayudado a mis amigos, tal vez yo debería probarla», suspira el veterano.

Junto a otros pacientes, el exsoldado fue filmado en sus momentos de mayor vulnerabilidad, cuando las drogas le provocan náuseas, gemidos y lágrimas.

Esos instantes íntimos se complementan con secuencias animadas que ilustran los viajes interiores de los veteranos.

– «Más investigación» –

En los últimos años, el potencial terapéutico de sustancias psicodélicas como la psilocibina —presente en los hongos alucinógenos—, el LSD y el MDMA, despierta un renovado interés entre los científicos para combatir formas resistentes de depresión o adicción.

El documental muestra a investigadores de Stanford intrigados por la mejora en la salud mental de los veteranos.

Sin embargo, no profundiza en cómo estos fármacos modifican el cerebro ni en sus posibles peligros. La ibogaína, por ejemplo, conlleva riesgos cardíacos.

«Queríamos hacer una película conmovedora que generara conciencia», admite Cohen, y apunta que los estudios «apenas están comenzando».

Los veteranos, por su parte, esperan que su experiencia contribuya a modificar el marco regulatorio y fomente la investigación sobre estos fármacos, según Marcus Capone.

«No estamos diciendo que queramos despenalizar estas sustancias, legalizarlas o que estén disponibles dentro de un marco religioso», completa su pareja.

«Lo que decimos es: ‘Ampliemos los datos, reduzcamos las barreras a la investigación para que podamos comprender mejor si estas terapias son viables», agrega.

Recientemente, los estados de Oregón y Colorado, gobernados por los demócratas, han autorizado el uso supervisado de psilocibina, y este verano boreal Texas, gobernado por los republicanos, aprobó una ley para invertir 50 millones de dólares de fondos públicos en la investigación de la ibogaína.