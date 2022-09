Un estudio intenta ver si las vacunas infantiles y el asma están relacionados

Varios científicos se han preguntado si el aluminio, un aditivo de las vacunas que se ha utilizado durante décadas, tuvo un papel en las alergias y el asma en los niños.

Un nuevo estudio financiado con fondos federales encontró un posible vínculo, pero los expertos dicen que la investigación tiene deficiencias importantes y no es una razón para cambiar las recomendaciones actuales de vacunas. El estudio no afirma que el aluminio provoque la afección respiratoria, y los funcionarios dicen que se necesita más trabajo para tratar de confirmar cualquier conexión, que no se había visto en investigaciones anteriores.

Incluso si alguna vez se encontrara un vínculo, es probable que los beneficios de las vacunas para salvar vidas superen el riesgo de asma, dijo el Dr. Matthew Daley, autor principal del estudio. Pero es posible que, si se confirman los resultados, podría impulsar un nuevo trabajo para rediseñar las vacunas, agregó.

Al Dr. Paul Offit, del Children’s Hospital of Philadelphia, le preocupaba que el estudio defectuoso ahuyentara innecesariamente a algunas familias de las vacunas comprobadas.

“Hacer un reclamo extraordinario requiere evidencia extraordinaria”, dijo Offit. Este estudio no ofrece ese tipo de evidencia, dijo.

Él y otros expertos externos señalaron que Daley y sus colegas no pudieron explicar los efectos de algunas formas potencialmente importantes en que los niños están expuestos al aluminio, como en el aire o a través de su dieta.

También anotaron que los hallazgos incluyen inconsistencias difíciles de explicar, como por qué, en un subconjunto de miles de niños completamente vacunados, una mayor exposición al aluminio no pareció resultar en un mayor riesgo de asma.

Los funcionarios de los CDC, en un comunicado, dijeron que parece que las vacunas que contienen aluminio “no representan las tendencias generales que vemos”.

El estudio, publicado el martes , sugiere que los niños pequeños que fueron vacunados con la mayoría o todas las vacunas que contienen aluminio recomendadas tenían al menos un 36% más de riesgo de ser diagnosticados con asma persistente que los niños que recibieron menos vacunas.

El aluminio se ha utilizado en algunas vacunas desde la década de 1930, como ingrediente, llamado adyuvante, que provoca una protección inmunológica más fuerte.

A los 2 años, los niños deben vacunarse contra 15 enfermedades, según las recomendaciones estadounidenses. Los adyuvantes de aluminio están en vacunas para siete de ellos.

Durante mucho tiempo, los adyuvantes de aluminio se han considerado seguros y eficaces. Aún así, los científicos notaron un período de mayores tasas de alergias y asma entre los niños estadounidenses durante un período de 30 años que comenzó alrededor de 1980, y algunos se preguntaron si había una conexión. (Esas tasas se estabilizaron a partir de hace una década y han disminuido un poco en los últimos años, por razones que no se entienden completamente).

Varios estudios anteriores no encontraron un vínculo entre las vacunas infantiles que contienen aluminio y las alergias y el asma. Pero otra investigación ha relacionado el aluminio en los lugares de trabajo industriales con el asma. Y los ratones inyectados con aluminio sufren una reacción del sistema inmunitario que provoca el tipo de inflamación de las vías respiratorias que se observa en el asma infantil.

“Según lo que considero datos limitados en animales, existe un riesgo teórico de que el aluminio en las vacunas pueda influir en el riesgo de alergias”, dijo Daley, profesor asociado de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado.

En 2013, el Instituto de Medicina, ahora conocido como la Academia Nacional de Medicina, solicitó más investigación federal sobre la seguridad de las vacunas infantiles, incluido el uso de aluminio.

El nuevo estudio es parte de la respuesta del gobierno a ese llamado, dijo Daley. Fue financiado por los CDC e incluyó a personal actual y anterior de los CDC entre sus autores. Fue publicado por la revista médica Academic Pediatrics.

Los investigadores se centraron en unos 327,000 niños de EE. UU. nacidos entre 2008 y 2014, y observaron si recibieron vacunas que contenían aluminio antes de los 2 años y si desarrollaron asma persistente entre los 2 y los 5 años.

El asma, una condición que puede causar espasmos en los pulmones, generalmente es el resultado de una reacción alérgica. Alrededor del 4% de los niños estadounidenses menores de 5 años tienen asma persistente.

Los investigadores tomaron medidas para tratar de tener en cuenta diferentes factores que podrían influir en los resultados, incluida la raza y el origen étnico, si los niños nacieron prematuros o si tenían alergias alimentarias u otras afecciones.

Pero hubo muchos otros factores que no pudieron abordar. Por ejemplo, el aluminio se puede encontrar de forma rutinaria en la leche materna, la fórmula infantil y los alimentos, pero los investigadores no pudieron obtener datos sobre la cantidad de aluminio que los niños obtuvieron al comer. Tampoco tenían información sobre la exposición al aluminio del aire y el entorno donde vivían los niños.

Los investigadores dividieron el grupo de estudio en dos. Uno fue alrededor de 14,000 niños que desarrollaron eccema, una afección de la piel que se considera un indicador temprano del desarrollo de asma u otras enfermedades alérgicas. Querían ver si los niños con eczema eran más o menos sensibles al aluminio en las vacunas, en comparación con los niños que no tenían eczema temprano. Los otros 312 000 niños del estudio no tenían eczema temprano.

Ambos grupos obtuvieron aproximadamente la misma cantidad de aluminio relacionado con la vacuna. Los investigadores encontraron que por cada miligramo de aluminio recibido a través de las vacunas, el riesgo de asma persistente aumentó un 26 % en los niños con eccema y un 19 % en los niños que no tenían eccema.

En general, los niños que recibieron 3 miligramos o más de aluminio relacionado con la vacuna tenían al menos un 36 por ciento más de riesgo de desarrollar asma persistente que los niños que recibieron menos de 3, dijo Daley.

Offit dijo que las limitaciones del estudio significan que el trabajo «no ha agregado nada a nuestra comprensión de las vacunas y el asma».

Pero otros expertos dijeron que los investigadores se basaron en un conjunto respetado de datos de pacientes y trabajaron cuidadosamente con la mejor información disponible.

“Esto es salud pública en su máxima expresión. Están haciendo todo lo posible para encontrar cualquier posible señal que pueda ser motivo de preocupación”, dijo Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Políticas de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota. “Es nuestro trabajo examinar eso exhaustivamente para ver si es cierto”.

Reconoció que los activistas contra las vacunas probablemente sacarán conclusiones precipitadas que la evidencia no respalda. Pero si los CDC tuvieran la información y no la publicaran, se podría considerar que la agencia engaña al público y erosiona aún más la confianza, dijo.

La Dra. Sarah Long, profesora de pediatría en la Facultad de medicina de la Universidad de Drexel, se hizo eco de eso.

“Creo en la transparencia total”, dijo. “Si ha hecho una pregunta y aquí gastó nuestro dinero (de los contribuyentes) para (investigar) esa pregunta, creo que los resultados deberían ventilarse en todas sus verrugas y gloria”.