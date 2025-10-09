Trump tendrá el viernes un chequeo médico de «rutina», dice la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá el viernes un chequeo médico de «rutina» en un hospital militar cerca de Washington, informó en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

«El viernes por la mañana, el presidente Trump visitará el Centro Médico Militar Walter Reed para una reunión programada y declaraciones a las tropas. Mientras esté allí, (…) aprovechará para realizarse su chequeo anual de rutina», dijo Leavitt el miércoles.

Trump se sometió en abril a lo que la Casa Blanca también calificó como un examen médico anual. En julio, le diagnosticaron una afección venosa común tras especulaciones sobre su mano amoratada y piernas hinchadas.