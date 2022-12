Toyota bZ, el SUV compacto para el futuro

El Toyota bZ Compact SUV Concept aterrizó en Los Ángeles, haciendo su estreno mundial a mediados de mes, para dar inicio a la emocionante apertura del Auto Show de Los Ángeles 2022 en el Centro de Convenciones de Los Ángeles.

Como líder en electrificación, la compañía dio una idea de lo que podría ser el futuro con el SUV compacto Toyota bZ (por “beyond zero” o “más allá de cero”), ampliando la visión bajo el paraguas de la marca «Toyota bZ».

“Recién comenzamos a arañar la superficie del apelativo de Beyond Zero”, afirmó el vicepresidente y gerente general del grupo Toyota, David Christ.

“Con un diseño aerodinámico junto con características tecnológicas intuitivas nunca antes vistas en un modelo de Toyota, el bZ Concept muestra otra posible visión del futuro cercano con nuestros vehículos eléctricos de batería”, añadió.

El prototipo del SUV compacto Toyota bZ está diseñado como un vehículo eléctrico de batería completa, utilizando un enfoque de diseño limpio y vital. Este enfoque ofrece facilidad para conducir y un rendimiento emocionante.

En resumen, representa un vehículo con cero emisiones, que utiliza materiales interiores ecológicos y que también brinda un rendimiento dinámico, tecnología de punta y una apariencia elegante.

La forma aerodinámica del concepto mejora su aspecto futurista al ubicarse las ruedas hacia las esquinas para lograr una postura desafiante, lo que hace que parezca que se está moviendo incluso cuando está parado.

El diseño de la cabina también le da una apariencia ágil para un bajo coeficiente de resistencia. El estilo vanguardista se extiende al interior con acabados premium que dan como resultado una apariencia distintiva.

En particular, el equipo de diseño incluyó varios toques ecológicos, como asientos hechos de materiales reciclados y de origen vegetal para seguir el tema de Beyond Zero. Y un agente personal en el automóvil llamado «Yui» conecta al conductor y los pasajeros con el vehículo.

Con el uso de señales de iluminación de audio y visuales que se mueven por la cabina, responde a las solicitudes o comandos de los pasajeros delanteros o posteriores.

Toyota visualiza un futuro en el que la neutralidad de carbono se logra a través de la comercialización práctica de una cartera de productos con tecnologías avanzadas de tren motriz de combustible alternativo y cero emisiones.

A nivel mundial, Toyota planea expandirse a alrededor de 30 versiones dedicadas, incluidas cinco que llevan el apodo de la marca bZ (Beyond Zero).

Esta cartera diversa de productos electrificados ayudará a impulsar a Toyota hacia su objetivo de neutralidad de carbono para 2050.