¿Te sientes estresado por las elecciones? Esto es lo que debes hacer

Si las elecciones presidenciales de alto riesgo están generando pensamientos problemáticos, temor existencial o rupturas con seres queridos, no hay necesidad de preocuparse demasiado.

Respira profundamente. Literalmente.

Rosie Acosta, profesora de meditación y atención plena, afirma que concentrarse en cada inhalación y exhalación puede ayudar a recuperar esa sensación de control que puede verse ahogada por la creciente incertidumbre de la temporada electoral. Expertos como Acosta, que trabaja en el sur de California para Headspace, una empresa y aplicación de salud mental, quieren que quienes tienen dificultades sepan que hay formas de aliviar el estrés inducido por las elecciones y de manejar las tensiones relacionadas.

“Puedo controlar mi respiración… Puedo practicar la atención plena y permanecer en el momento presente, en lugar de preocuparme por el resultado de una elección”, dijo Acosta, quien contribuyó con las meditaciones guiadas “Cómo sobrevivir a los debates en la mesa” y “Compasión durante la temporada de campaña” a la colección “Política sin pánico” de Headspace.

“Olvidamos cuánto poder tenemos realmente sobre esta tensión y esta ansiedad”.

La campaña de este año ya ha sido testigo de giros inesperados con la salida del presidente Joe Biden de la carrera y el rápido ascenso de la vicepresidenta Kamala Harris entre los demócratas, así como intentos de asesinato contra el candidato presidencial republicano, el ex presidente Donald Trump .

Y aproximadamente 3 de cada 4 adultos estadounidenses creen que las próximas elecciones presidenciales son vitales para el futuro de la democracia estadounidense, aunque qué candidato creen que representa la mayor amenaza depende de sus inclinaciones políticas, según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research .

Atención plena y establecimiento de límites

Acosta recordó cómo, en 2016, las divisiones políticas se filtraron en una reunión familiar navideña, convirtiendo una ocasión de alegría, conexión y nostalgia en un “territorio de guerra verbal”.

Al afrontar las secuelas, dijo que aprendió a establecer límites en la relación con un familiar y a centrarse en las cosas que los unían, en lugar de las que los separaban. Eso podría significar decir “No estamos hablando de esto ahora; hablemos de otra cosa”, desentenderse de una conversación inútil, ignorar un meme político enviado, dijo, o mencionar un recuerdo compartido, en lugar de discutir las últimas noticias.

“La atención plena y la meditación realmente nos ayudan a replantear nuestras relaciones: nuestras relaciones en general, pero, específicamente, nuestra relación con nuestros pensamientos”, dijo.

Headspace también se ha asociado con When We All Vote, una iniciativa nacional de votación no partidista creada por la ex primera dama Michelle Obama , para proporcionar a los votantes elegibles algunos recursos gratuitos para aliviar la ansiedad de la temporada electoral. Hay un cuestionario de estrés para determinar si usted es «el votante sereno», «el optimista abrumado», «el preocupado cansado» o «el políticamente asustado». La asociación también incluye un portal de registro para votar.

“Esto realmente tiene como objetivo llegar a la gente, independientemente de su afiliación política o puntos de vista”, dijo la presidenta de Headspace, Christine Evans. “Independientemente de quién seas, mereces salud mental y apoyo cuando lo necesites”.

Habilidades para estar mejor en desacuerdo

La reverenda Cynthia O’Brien a menudo ve a algunas personas ponerse especialmente nerviosas en la época de Acción de Gracias.

“El Día de Acción de Gracias es la gente que amas, pero que quizás no veas todo el tiempo”, dijo. “Oigo a la gente decir: ‘Oh, mis parientes en Texas piensan que me he vuelto loca, que no quieren hablar conmigo’ o ‘mi cuñada y yo no nos hablamos’ y es simplemente la polarización política la que se ha interpuesto”.

Una sugerencia, dijo, es no tener este tipo de conversaciones en la mesa y optar en cambio por charlas individuales.

O’Brien no es ajeno a estar en una habitación con personas con diferentes ideologías.

Con sede en Oregón, es pastora de la Primera Iglesia Presbiteriana de Woodburn y de la Iglesia Presbiteriana Aurora, con pequeñas congregaciones que incluyen conservadores y progresistas.

También es moderadora de talleres y moderadora de debates nacionales en Braver Angels , una organización sin fines de lucro que trabaja en la despolarización. Entre los talleres que modera, se incluyen aquellos en los que se enseñan técnicas para discrepar mejor.

«No estamos tratando de suavizar las diferencias. Estamos enseñando habilidades para sacar a la luz las diferencias de una manera responsable, amorosa y solidaria», afirmó.

Los objetivos incluyen comprender mejor los valores y las preocupaciones de quienes difieren políticamente. A los participantes del taller se les enseña a escuchar con atención, reconocer el punto de vista del otro antes de compartir el suyo, girar para indicar que están a punto de compartir el suyo e intercambiar perspectivas, por ejemplo, compartiendo una historia personal detrás de su punto de vista o la fuente de información que sustenta su posición.

Se les instruye a abandonar la expectativa de convencer a los demás de que están equivocados.

“Nuestra democracia requiere que hablemos sobre los desacuerdos y no sólo que nos gritemos unos a otros”, dijo O’Brien.

Normalizar la experiencia y practicar el autocuidado

El Dr. Petros Levounis, profesor y director del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Rutgers, Nueva Jersey, dijo que “las personas que se sienten particularmente ansiosas por las elecciones deben tener la seguridad de que no están solas”.

Subrayó la importancia de cuidar la salud física, dormir lo suficiente, comer bien y hacer ejercicio con regularidad. Aunque estas prácticas puedan parecer “un poco banales”, dijo, “son fundamentales para nuestro bienestar”.

Además, tómese un tiempo para relajarse y “quizás hacer algunos ejercicios de respiración, meditación, atención plena; estas son cosas que las personas han encontrado bastante útiles”.

Levounis advirtió contra la dependencia del alcohol para calmar los nervios, diciendo que “invariablemente aumenta la ansiedad a largo plazo y no estoy hablando de meses o años… Unas horas después de un consumo excesivo de alcohol, la ansiedad aumenta”.

En los casos en que la ansiedad se vuelve debilitante e interfiere con el trabajo o la vida en el hogar, recomienda hablar con un profesional de salud mental o con el médico de atención primaria.

Tomar acción y ser consciente del consumo de noticias y el uso de las redes sociales

Algunas universidades también han estado proporcionando a sus estudiantes recursos para gestionar el estrés electoral.

“Sin duda, tenemos algunos estudiantes que piensan mucho en la política y son conscientes de cómo les afecta”, dijo Shauna Olson Hong, directora de servicios de asesoramiento en la Universidad Estatal de California, East Bay. Entre ellos hay algunos que pertenecen a comunidades LGBTQ+ o que son indocumentados o tienen familiares que lo son, dijo.

El centro de asesoramiento ha estado ofreciendo consejos en línea, entre ellos, limitar la ingesta de noticias, tener especial cuidado al consultar las noticias justo antes de dormir, verificar las fuentes de noticias para seguir las que sean confiables y ser consciente del uso de las redes sociales.

Otras sugerencias incluyen buscar apoyo y pensar en formas de participar y generar cambios positivos manteniendo el equilibrio.

“Simplemente quedarme sentada, preocupada y sintiendo que no tengo ningún control sobre lo que me va a pasar es una situación terrible y creo que eso realmente aumenta nuestra ansiedad”, dijo Hong. “Por eso, debemos intentar tomar medidas realistas para hablar en defensa de lo que creemos”.