Harris y Kaine lideran en Virginia por cómodos márgenes, según nueva encuesta

La vicepresidenta Kamala Harris, candidata presidencial demócrata, supera al republicano Donald Trump por 11 puntos (52-41%) entre los posibles votantes de Virginia, según una nueva encuesta publicada el lunes por el Centro Wason de Liderazgo Cívico de la Universidad Christopher Newport.

La encuesta encontró que el 4% de los votantes sigue indeciso cuatro semanas antes de las elecciones del 5 de noviembre, mientras que el 3% dice que votará por otra persona.

En la carrera por el Senado de Estados Unidos, el demócrata Tim Kaine lidera al republicano Hung Cao por 20 puntos, o 55% a 35%, con un 8% diciendo que está indeciso y un 2% diciendo que votará por otra persona.

Los temas más importantes para los posibles votantes de Virginia incluyen la inflación y la economía (29%), las amenazas a la democracia (18%), la inmigración (11%), seguidas del aborto (10%).

Según la encuesta, los votantes creen que Harris haría un mejor trabajo que Trump en el manejo de una variedad de cuestiones políticas, con una estrecha ventaja en la inflación y la economía (49% a 48%), una ventaja moderada en amenazas a la democracia (54-40%) y una gran ventaja en el aborto (60-32%), la desigualdad racial (61-31%) y el cambio climático (61-29%). Trump tiene una estrecha ventaja sobre Harris en el manejo de la inmigración (49-48%).

En general, Harris tiene un índice de favorabilidad de +9 (51-42%) en Virginia, con un 8% que indica que no tiene opinión o que no sabe. Trump está bajo el agua con un índice de favorabilidad de -22 (36-58%); el 6% dice que no tiene opinión o que no sabe.

El compañero de fórmula de Harris, el gobernador de Minnesota Tim Walz, tiene un índice de favorabilidad de +12 (47-35%), con un 19% que indica que no tiene opinión o que no sabe. El senador de Ohio JD Vance, candidato republicano a la vicepresidencia, tiene un índice de favorabilidad de -16 (34-50%), con un 16% que indica que no tiene opinión o que no sabe.

Kaine tiene un índice de favorabilidad de +23 (53-30%) y un 17% dice que no tiene opinión o que no sabe. Cao tiene un índice de favorabilidad parejo (23-23%); sin embargo, es menos conocido, ya que una mayoría de los posibles votantes indica que no tiene opinión o que no sabe (54%).

Desde el 20 de septiembre, Virginia ha comenzado a votar anticipadamente, por lo que los votantes probables están “bastante entusiasmados” por votar en las elecciones: el 82 % indica que está muy entusiasmado (64 %) o algo entusiasmado (18 %). Los votantes demócratas tienen una ventaja en cuanto a entusiasmo: el 75 % indica que está muy entusiasmado, en comparación con el 68 % de los republicanos y el 46 % de los independientes.

Si bien la mayoría de los votantes probables de Virginia encuestados aún no han emitido su voto, un porcentaje mayor de demócratas dicen haber votado en comparación con los republicanos e independientes (22-11-9%). En elecciones pasadas, los demócratas han tenido más probabilidades de votar anticipadamente que los republicanos, aunque el gobernador Glenn Youngkin hizo un esfuerzo en las elecciones de la Asamblea General de 2022 para que los republicanos voten anticipadamente y ha abogado por la votación anticipada en el ciclo electoral actual.

Los resultados de la encuesta de Wason se basan en 800 entrevistas con votantes registrados de Virginia que probablemente sean votantes en las elecciones generales, incluidos 211 por teléfono fijo y 589 por teléfono celular, realizadas entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre de 2024. El margen de error para toda la encuesta es de +/-4,4 %.