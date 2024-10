Se espera que el huracán Milton toque tierra en Florida. Así es como puede afectar a los viajes

Florida se está preparando para el huracán Milton después de haber sido azotada por Helene.

Como informó Associated Press , Milton continúa avanzando hacia una colisión potencialmente catastrófica con la costa oeste del Estado del Sol, donde algunos residentes insistieron en que se quedarían incluso después de que se ordenó a millones de personas evacuar.

Los rezagados se enfrentan a sombrías probabilidades de sobrevivir, dijeron los funcionarios.

La tormenta está provocando una pesadilla en materia de viajes y alojamiento. Los vuelos están cancelados, los hoteles están llenos, las gasolineras se han quedado sin combustible y los precios de casi todo están por las nubes.

El editor de viajes de CBS, Peter Greenberg, se unió a Michelle Basch y John Aaron de WTOP para examinar la situación.

Escuche la entrevista completa a continuación o lea la transcripción. La transcripción ha sido ligeramente editada para mayor claridad.

Peter Greenberg: Lo bueno, si es que hay algo bueno aquí, es que nuestro pronóstico meteorológico se ha vuelto tan sofisticado que recibimos avisos con suficiente antelación para poder movernos. Vimos que en las últimas 36 horas las aerolíneas agregaron vuelos desde Tampa, Orlando y otros lugares de Florida antes de que esos aeropuertos cerraran, por lo que la gente tuvo la oportunidad de salir. También hubo vuelos adicionales en otros lugares de Florida. El problema en este momento, por supuesto, es que cada vez que se cierra un aeropuerto o una operación de aerolínea, por cada 12 horas que se cierra, son de 36 a 48 horas para volver a la normalidad, porque hay aviones fuera de secuencia, vuelos fuera de horario y tripulaciones que no están donde se supone que deberían estar. Entonces, si todavía no se ha ido, el problema es que hay muy pocas oportunidades de volar, ya que los aeropuertos están cerrados o los aviones se han retirado simplemente para proteger los activos. En este momento, los hoteles están haciendo un buen trabajo en la zona, pero hay que evitar la especulación con los precios, especialmente después del hecho, no durante el mismo, sino después.

Michelle Basch: Bueno, ¿las personas que reservaron estadías en hoteles para sus vacaciones a través de aplicaciones de terceros pueden recuperar su dinero si el viaje se cancela debido a esta tormenta?

Peter Greenberg: Pueden hacerlo. Pero recuerde, cada vez que utiliza una aplicación de terceros, la pregunta es: ¿a quién llama? Y, en muchos casos, tendrá que esperar un largo período de tiempo. Ese es el problema. Cuando algo sale mal, son las agencias de viajes en línea las que tienen el peor trabajo y el peor historial de desempeño a la hora de ayudar a las personas. Por eso, durante la pandemia, las agencias de viajes volvieron con un rugido, porque realmente actuaron como defensores de sus clientes, y eso es algo que conviene recordar en el futuro.

John Aaron: Obviamente, tenemos que esperar y ver qué nos depara la tormenta. Pero, ¿qué deberían hacer las personas que tenían planes de viajar a Florida después de que pase la tormenta? Aparte de evaluar la gravedad de la situación.

Peter Greenberg: Todas las aerolíneas han sido responsables de emitir exenciones que permiten volver a reservar sin penalización ni cambio de tarifa. Y eso es bueno. El problema ahora mismo, por supuesto, es que cuando las aerolíneas te dan esas exenciones, limitan el tiempo en el que puedes volver a reservar. Y muchas personas no tenían pensado hacer nada más que ir a una reunión familiar, un evento o una boda, y no necesitan volver a reservar. Y entonces la pregunta es: ¿pueden recuperar su dinero, en lugar de un vale? Y esa es la zona gris en este momento.

Michelle Basch: ¿Algún otro consejo para nuestros oyentes?

Peter Greenberg: Bueno, en definitiva, existe un seguro que te cubre. Por supuesto, tienes que contratarlo antes de que se le asigne un nombre oficial a la tormenta. Y ese es un buen consejo para el futuro: si contratas un seguro de viaje, asegúrate de contratarlo antes de que la tormenta tenga un nombre oficial.