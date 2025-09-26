Starbucks cerrará más de 400 tiendas
Starbucks anunció el jueves que cerrará cientos de locales en todo el país, lo que provocará la pérdida de numerosos puestos de trabajo.
“Sé que estas decisiones afectan a nuestros socios y a sus familias, y no las tomamos a la ligera”, declaró en un comunicado Brian Niccol, presidente y director ejecutivo de Starbucks. “Creo que estos pasos son necesarios para construir un Starbucks mejor, más fuerte y más resiliente, que profundice su impacto en el mundo y genere más oportunidades para nuestros socios, proveedores y las comunidades a las que servimos”.
Según la compañía, se eliminarán alrededor de 900 empleos.
Al 29 de junio, Starbucks contaba con 18,734 locales en Estados Unidos y Canadá, por lo que la reducción de alrededor del 1% anunciada este jueves significaría el cierre aproximado de 434 tiendas.
Las cafeterías en las que Starbucks “no pueda crear el entorno físico que nuestros clientes y socios esperan, o donde no veamos una ruta hacia un desempeño financiero adecuado”, serán cerradas, explicó Niccol. Las ubicaciones que se verán afectadas serán notificadas esta semana, añadió.