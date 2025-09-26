Restos humanos en el estado de Washington identificados como Travis Decker, buscado por matar a sus hijas

Pruebas forenses confirmaron que los restos humanos encontrados en una montaña remota en el estado de Washington este mes eran los de Travis Decker, un ex soldado buscado por matar a sus tres hijas pequeñas la primavera pasada, confirmaron las autoridades el jueves.

Sus restos fueron descubiertos en una empinada, remota y boscosa ladera en la parte alta de Grindstone Mountain, en el centro de Washington, a menos de una milla (1,6 km) del campamento donde se encontraron los cuerpos de Paityn Decker, de 9 años, Evelyn Decker, de 8 años, y Olivia Decker, de 5 años, el 2 de junio, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Chelan.

Los equipos policiales llevaban más de tres meses buscando a Decker, de 32 años, antes de que la oficina del sheriff anunciara la semana pasada la localización de restos humanos que se cree son suyos. El sheriff Mike Morrison declaró el jueves que las pruebas de ADN de la ropa hallada en el lugar de los hechos, así como de los restos, coincidían con las de Decker.

El sheriff dijo que los investigadores querían honrar la memoria de las niñas resolviendo el caso y se disculpó con su madre, Whitney Decker, por el tiempo que tomó el proceso.

«Espero que puedas descansar más tranquilo por la noche sabiendo que Travis está bien», dijo Morrison.

Decker había estado con sus hijas en una visita programada pero no logró traerlas de regreso con su ex esposa, quien hace un año dijo que sus problemas de salud mental habían empeorado y que se había vuelto cada vez más inestable.

Él vivía a menudo en su camioneta, dijo en una petición que buscaba restringirle las visitas nocturnas con ellos.

Un agente encontró la camioneta de Decker y los cuerpos de las niñas tres días después de que Decker no las devolviera a casa de su madre. Las autopsias determinaron que las niñas habían sido asfixiadas.

Decker fue soldado de infantería en el Ejército desde marzo de 2013 hasta julio de 2021 y estuvo desplegado en Afganistán durante cuatro meses en 2014. Recibió entrenamiento en navegación, supervivencia y otras habilidades, dijeron las autoridades, y una vez pasó más de dos meses viviendo en un lugar remoto, fuera de la red.

Más de 100 funcionarios de diversas agencias estatales y federales registraron cientos de kilómetros cuadrados , gran parte de ellos montañosos y remotos, por tierra, agua y aire durante una búsqueda intermitente . El Servicio de Alguaciles de EE. UU. ofreció una recompensa de hasta 20.000 dólares por información que condujera a su captura.

En un momento al comienzo de la búsqueda, las autoridades creyeron haber visto a Decker cerca de un lago alpino remoto después de recibir un aviso de unos excursionistas.

Las autoridades dicen que la oficina forense continúa trabajando para determinar la causa y el momento de su muerte.