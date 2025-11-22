Pediatra de Maryland ofrece consejos para ayudar a los recién nacidos a dormir seguros

En algún momento de su vida, la mayoría de los padres primerizos buscan información sobre cómo ayudar a su recién nacido a dormir toda la noche.

“Muchas de las preguntas son: ‘¿Cómo consigo que mi bebé se duerma?’”, dijo la Dra. Christina Brown , pediatra de Kaiser Permanente en White Marsh, Maryland.

“Es una época de vulnerabilidad, ¿verdad? Estás agotada, tienes un bebé recién nacido y lo único que necesitas es dormir”.

Pero la respuesta no es buscar consejos en Instagram o TikTok, dijo Brown.

Un estudio reciente de Consumer Reports muestra que el aumento de las publicaciones en redes sociales de los «influencers del sueño» ha coincidido con un incremento de las muertes infantiles relacionadas con el sueño.

Según Consumer Reports, “en 2022, aproximadamente 3700 bebés murieron mientras dormían”. “Para ponerlo en perspectiva, eso significa que en Estados Unidos mueren 10 bebés menores de un año cada día”.

Brown afirmó que muchas de las cunas que aparecen en las redes sociales contravienen todos los principios del sueño seguro.

“Todas esas fotos que vemos en redes sociales con juguetes, peluches, mantas gruesas y protectores de cuna… ¡no, no, no, no, no! Son una pesadilla”, dijo Brown. “Hay muchas celebridades e influencers que muestran fotos y videos de sus preciosas habitaciones infantiles, que en realidad son trampas mortales”.

Si bien un recién nacido acurrucado en un sillón acolchado, con mantas y peluches cerca, puede parecer acogedor, aumenta el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante .

Una cuna debe constar de un colchón firme y una sábana ajustable. Si crees que tu bebé necesita más abrigo, en lugar de una manta, usa un saco de dormir.

Cuando se trata de colocar a un recién nacido en una posición segura para dormir, “es hora de volver a lo básico: solo, boca arriba, en una cuna — las reglas básicas del sueño”, dijo Brown. “Realmente deberían estar solos, ya sea en una cuna o un moisés, no en una cuna de colecho, no en la cama con los padres”.

En 2025 entraron en vigor nuevas normas federales de seguridad que imponen nuevos estándares de seguridad para los cojines de apoyo para bebés, incluidas las tumbonas para bebés, para reducir el riesgo de asfixia, atrapamiento y caídas.

“Muchos de estos influencers reciben comisiones de las empresas por promocionar ciertos dispositivos para dormir, como una tumbona”, dijo Brown. “Esto es puro marketing, pero los padres están usando las redes sociales como herramienta educativa”.