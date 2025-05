«No estás solo»: Defensores de la salud mental en DC destacan el Mes de Concientización sobre la Salud Mental

Mayo es el Mes de Concientización sobre la Salud Mental, pero la directora del Departamento de Salud Conductual de DC, Barbara Bazron, enfatiza que abordar el bienestar mental debe ser una práctica diaria.

Bazron dijo que desde la pandemia, el público parece estar más consciente de lo importante que es cuidar su salud mental además de su salud física.

Bazron dijo que hay varias maneras en que las personas pueden comunicarse y obtener ayuda.

Llamar o enviar un mensaje de texto al 988 es solo una forma de iniciar el proceso. Sin embargo, explicó que es mucho más que una línea de crisis: «El 988 ofrece a las personas una persona a quien llamar, con quien hablar y un lugar al que acudir si necesitan servicios de salud mental».

Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Alguien responderá esa línea a cualquier hora del día o de la noche, y no solo conversarán para determinar cuál es su necesidad, sino que también lo conectarán con los servicios que necesita, dijo Bazron.

Bazron dijo que el Distrito ha invertido fondos para abordar problemas de salud mental y señaló que hay servicios disponibles en las escuelas públicas de DC.

“Además de eso, toda la gama de servicios está disponible dentro del sistema del Servicio de Salud Pública y, de hecho, están cubiertos por Medicaid, por lo que la capacidad de pago no debería ser un obstáculo para la atención”, dijo.

Bazron dijo que hay varias formas de cuidar la salud mental que puedes hacer por tu cuenta.

“Una de ellas es asegurarnos de cuidar nuestro físico haciendo ejercicio, haciendo algo que nos guste hacer bien y que nos traiga alegría”, dijo.

Otras cosas incluyen tener “una interacción significativa con las personas que nos rodean”, dijo.

“Habla con los demás sobre cómo te sientes y practica la atención plena. El bienestar mental es clave para la salud general. Quiero que todos cuiden su salud mental, no solo durante mayo, sino todos los días”, añadió Bazron.

‘Usted no está solo’

La programación de salud mental de DC incluye el uso de especialistas pares: personas que han abordado su propia salud mental y que recibieron capacitación para obtener la certificación para ayudar a otros.

Tanya Hawkins es una de esas especialistas certificadas en pares. Hawkins comentó que se inspiró para afrontar el trauma infantil cuando empezó a recibir terapia en grupo.

“Cuando me di cuenta de que también podía hacer esto en grupo y recibir consejos, estrategias de afrontamiento y otras habilidades de mis compañeros, me enamoré de todo lo relacionado con el bienestar mental”, dijo. “Y he cambiado por completo mi estilo de vida para poder trabajar en este campo y ser un estímulo para los demás”.

Si hay algo que Hawkins podría enfatizarle a la gente, dijo, es esto: «No estás solo, y sea lo que sea que enfrentes, nunca estás solo».

“Siempre hay un grupo de personas que han compartido experiencias y están dispuestas a compartirlas contigo”, añadió.

La experiencia que encaminó a Hawkins a convertirse en especialista certificada en apoyo entre pares fue una sesión grupal con mujeres como ella: «Tuve una conversación que me impactó. Me abrió las puertas a mi mundo y me hizo saber que no estaba sola».

La segunda cosa que Hawkins dijo que aprendió y le gusta compartir es: «El cuidado personal es la herramienta más importante que tendrás».

Cuando las personas descuidan sus propias necesidades, dijo Hawkins, «No puedes cuidar de quienes están directamente a tu cargo. No podrás aportar a tu comunidad tanto como puedas», y como resultado, tu propio bienestar se resiente.

Por último, Hawkins aconsejó a la gente involucrarse en la concienciación sobre la salud mental. En concreto, es una gran defensora de que personas de todas las edades participen en «primeros auxilios para la salud mental», aprendiendo sobre estrategias de salud mental y ayudando a los jóvenes a aprender maneras de abordar sus necesidades de salud mental.

Hawkins destacó la labor del Consejo Nacional para el Bienestar Mental.

«Es una de esas cosas que, como comunidad y como nación, realmente, si todos fuéramos educados de esta manera, el mundo sería un lugar mucho mejor», dijo.