Los diagnósticos mundiales de tuberculosis alcanzan un récord

El número de personas diagnosticadas con tuberculosis en todo el mundo volvió a aumentar el año pasado, superando el récord de 2023 , dijeron el miércoles funcionarios de la Organización Mundial de la Salud.

Se informó que en 2024 se diagnosticaron alrededor de 8,3 millones de nuevos casos de tuberculosis en todo el mundo. La OMS señaló que no todas las infecciones se diagnostican y que estas nuevas cifras representan el 78% del número estimado de personas que enfermaron el año pasado.

Los funcionarios de la OMS consideran que este aumento indica que la detección y el tratamiento están mejorando tras las interrupciones en la atención médica durante la pandemia de COVID-19. A nivel mundial, el número de muertes por tuberculosis disminuyó en 2024 a 1,23 millones, frente a los 1,25 millones del año anterior.

Los casos de tuberculosis en Estados Unidos continuaron aumentando el año pasado, alcanzando el nivel más alto en más de doce años, según datos preliminares publicados a principios de este año. La gran mayoría de los casos de tuberculosis en Estados Unidos se diagnostican en personas nacidas en otros países.

La tuberculosis es causada por bacterias que atacan los pulmones y se transmite por el aire cuando una persona infectada tose o estornuda. Se estima que aproximadamente una cuarta parte de la población mundial padece tuberculosis, pero solo una pequeña fracción desarrolla síntomas. Puede ser mortal si no se trata y es una de las principales causas de muerte en todo el mundo.

La OMS publica un informe anual sobre la tuberculosis. El más reciente se basa en datos de 184 países. La financiación para combatir la enfermedad ya se encontraba estancada, y los expertos temen un posible retroceso en la lucha tras los recientes recortes presupuestarios del gobierno estadounidense y otros financiadores.