Los CDC dejan de recomendar las vacunas contra la COVID-19 y dejan la decisión en manos de los pacientes

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades adoptaron las recomendaciones de un nuevo grupo de asesores en materia de vacunas y dejaron de recomendar las vacunas contra la COVID-19 para cualquier persona, dejando la decisión en manos de los pacientes.

La agencia de salud del gobierno anunció el lunes que adoptó las recomendaciones hechas el mes pasado por los asesores elegidos por el Secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr.

Antes de este año, las autoridades sanitarias estadounidenses, siguiendo las recomendaciones de expertos en enfermedades infecciosas, recomendaban dosis anuales de refuerzo contra la COVID-19 para todos los estadounidenses mayores de 6 meses. La idea era actualizar la protección contra el coronavirus a medida que evoluciona.

A medida que la pandemia de COVID-19 disminuyó, los expertos discutieron cada vez más la posibilidad de centrar los esfuerzos de vacunación en las personas de 65 años o más, que se encuentran entre las que corren mayor riesgo de muerte y hospitalización.

La corresponsal de AP, Haya Panjwani, informa sobre las nuevas directrices de los CDC sobre el coronavirus.

Pero Kennedy, quien ha cuestionado la seguridad de las vacunas contra la COVID-19, anunció abruptamente en mayo que ya no se recomendaban las vacunas contra la COVID-19 para niños sanos y mujeres embarazadas. También destituyó al Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC y lo reemplazó por un grupo cuidadosamente seleccionado.

El nuevo grupo votó el mes pasado para que todos los estadounidenses tomen sus propias decisiones. Sin embargo, los CDC también afirman que las decisiones sobre vacunas, especialmente para las personas mayores, deben consultar con un médico, enfermero o farmacéutico.

La recomendación fue respaldada por el subsecretario de Salud y Servicios Humanos, Jim O’Neill, quien se desempeña como director interino de los CDC . O’Neill la aprobó la semana pasada, pero funcionarios del HHS la anunciaron el lunes.

El panel también instó a los CDC a adoptar un lenguaje más contundente en torno a las afirmaciones sobre los riesgos de las vacunas, a pesar del rechazo de grupos médicos externos que dijeron que las vacunas tenían un historial de seguridad comprobado gracias a los miles de millones de dosis administradas en todo el mundo.

En una declaración del lunes, O’Neill celebró el cambio y dijo que las directrices anteriores «disuadieron a los proveedores de atención médica de hablar sobre los riesgos y beneficios de la vacunación».

“El consentimiento informado ha vuelto”, afirmó O’Neill en una declaración a la que algunos médicos se opusieron.

Los médicos discuten rutinariamente las vacunas con los pacientes y los padres, y comparten información impresa sobre los riesgos y beneficios de cada inyección, dijo el Dr. Jesse Hackell, un médico jubilado de Nueva York que ha sido coautor de varias declaraciones de políticas de la Academia Estadounidense de Pediatría sobre vacunas.

Afirmar que el consentimiento informado ha vuelto implica que ya no existe. De ninguna manera ha desaparecido, afirmó.

Las principales sociedades médicas siguen recomendando las vacunas para niños pequeños, mujeres embarazadas y otras personas con mayor riesgo de enfermedad grave. Afirman que el análisis del riesgo por parte de la administración Trump exagera los efectos secundarios poco frecuentes y no considera los peligros de la infección por coronavirus en sí.

La decisión autoriza al programa gubernamental Vacunas Infantiles a enviar dosis de la vacuna contra la COVID-19. El programa proporciona vacunas de rutina gratuitas a los niños cuyas familias cumplen los requisitos.

O’Neill también firmó una recomendación del panel de que los niños menores de 4 años reciban su primera dosis de la vacuna contra la varicela, también conocida como varicela, como una inyección independiente en lugar de una inyección combinada con el sarampión, las paperas y la rubéola.

Existe una sola vacuna que contiene las cuatro, pero conlleva un mayor riesgo de fiebre y convulsiones relacionadas con la fiebre. Desde 2009, los CDC han indicado que prefieren dosis separadas para las dosis iniciales de estas vacunas, y el 85 % de los niños pequeños ya reciben la vacuna contra la varicela por separado.