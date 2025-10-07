Trabajadores federales en Maryland se pronuncian sobre el cierre del gobierno

Los trabajadores federales que viven en Maryland participaron en un ayuntamiento virtual el lunes por la noche, organizado por los senadores Chris Van Hollen y Angela Alsobrooks para plantear sus preocupaciones sobre el cierre del gobierno federal .

Algunos participantes, como Amanda de Reisterstown, parecían derrotados: «Nos sentimos bastante deprimidos en este momento».

Mientras otros, como Joe de Germantown, presionaban para que se actuara: «Quiero saber qué están haciendo para luchar contra esto».

Rayna, de Upper Marlboro, estuvo entre quienes hicieron preguntas prácticas: «El pago retroactivo de los trabajadores federales, solo quiero saber qué tipo de garantía hay de que lo veremos».

Ese pago retroactivo está garantizado por ley, dijo Van Hollen.

Dijo que cuando los empleados federales resultan heridos, todos en el país resultan heridos porque pierden servicios gubernamentales.

“Quiero agradecer a nuestros empleados federales; son grandes patriotas”, dijo Van Hollen. “Prestan servicios vitales para el pueblo estadounidense”.

Alsobrooks dijo que ha sentido el dolor del cierre, porque conoce personalmente a muchos trabajadores federales.

“Nos duele a todos”, dijo Alsobrooks. “Lo ridículo de este cierre es que perjudica tanto a las familias demócratas como a las republicanas”.

El Senado realizó un par de votaciones el lunes destinadas a financiar al gobierno federal, pero ninguna de las propuestas estuvo cerca de obtener los 60 votos necesarios para avanzar.

El último cierre gubernamental, el más largo del país, terminó en enero de 2019 después de 35 días.

El actual cierre gubernamental entraría en su segunda semana el miércoles.