La regla de automóviles de la EPA impulsará un gran aumento en las ventas de vehículos eléctricos

El gobierno de Biden propondrá esta semana límites estrictos a la contaminación de los automóviles que exigirían que al menos el 54% de los vehículos nuevos vendidos en EE. UU. sean eléctricos para 2030 y hasta dos de cada tres para 2032, según la industria. y funcionarios ambientales informados sobre el plan.

La regulación propuesta, que será publicada el miércoles por la Agencia de Protección Ambiental, establecería límites de emisiones de gases de efecto invernadero para los años modelo 2027 a 2032 para vehículos de pasajeros que serían incluso más estrictos que los objetivos que la industria automotriz acordó en 2021 .

La EPA ofrecerá una gama de opciones que la agencia puede seleccionar después de un período de comentarios públicos, dijeron los funcionarios. Pidieron no ser identificados porque la propuesta no se ha hecho pública. No se espera que la regulación propuesta sea definitiva hasta el próximo año.

Los grupos ambientalistas aplauden las ambiciosas cifras, que fueron reportadas por primera vez durante el fin de semana por The New York Times. Pero es probable que el plan obtenga un fuerte rechazo de la industria automotriz, que ya se comprometió en agosto de 2021 a hacer que los vehículos eléctricos sean la mitad de las ventas de automóviles nuevos en EE. UU. para 2030 a medida que avanza hacia una transición histórica que se aleja de los motores de combustión interna.

Incluso el extremo inferior del rango de 2030 de la EPA es 4 puntos porcentuales más alto que el objetivo de 2021, que se produjo después de una fuerte presión del presidente Joe Biden. Una orden ejecutiva firmada por Biden estableció el objetivo de que la mitad de todos los vehículos nuevos vendidos en 2030 sean vehículos de cero emisiones, incluidos los vehículos eléctricos de batería, eléctricos híbridos enchufables o eléctricos de pila de combustible.

Biden también quiere que los fabricantes de automóviles aumenten el millaje de gasolina y reduzcan la contaminación del tubo de escape entre ahora y el año modelo 2026. Eso marcaría un paso significativo hacia el cumplimiento de su promesa de reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta en Estados Unidos para 2030 mientras impulsa una vez casi- cambio impensable de motores a gasolina a vehículos a batería.

Dado que los vehículos eléctricos representan solo el 7,2 % de las ventas de vehículos en EE. UU. en el primer trimestre de este año, la industria tiene un largo camino por recorrer para siquiera acercarse a los objetivos de la administración. Sin embargo, el porcentaje de ventas de vehículos eléctricos está creciendo. El año pasado fue el 5,8% de las ventas de vehículos nuevos.

La EPA se negó a ofrecer detalles antes del anuncio del miércoles, pero dijo en un comunicado que, según lo indicado por la orden de Biden, está “desarrollando nuevos estándares que… acelerarán la transición hacia un futuro de transporte sin emisiones, protegiendo a las personas y al planeta. .″

Los límites de contaminación del tubo de escape de la EPA en realidad no requieren que se venda una cantidad específica de vehículos eléctricos cada año, sino que exigen límites en las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso equivale aproximadamente a lo mismo, según los cálculos de la agencia sobre la cantidad de vehículos eléctricos que probablemente se necesitarían para cumplir con los límites de contaminación más estrictos.

Es probable que la industria automotriz necesite vender muchos más vehículos eléctricos para cumplir con los requisitos. Ya ha aumentado el kilometraje de los vehículos de gasolina con motores y transmisiones más eficientes, reducción de peso y otras medidas. Muchos en la industria dicen que prefieren invertir dólares en desarrollar nuevos vehículos eléctricos que probablemente dominen la industria en los próximos años.

Sin embargo, la Alianza para la Innovación Automotriz, una asociación comercial que incluye a la mayoría de los fabricantes de automóviles, sugirió un freno a la idea optimista de grandes mejoras en las emisiones simplemente a través de la elaboración de reglas, dijo: «Los mandatos regulatorios por sí solos no abordarán las condiciones que determinarán el éxito final de la transición EV”.

Se necesitan políticas de apoyo, como créditos fiscales para la compra de vehículos eléctricos y la financiación de una red nacional de estaciones de carga, dijo la alianza en un comunicado antes de que se anunciara la regla de la EPA. Los vehículos eléctricos deben volverse más asequibles, deben establecerse cadenas de suministro de minerales críticos domésticos y repuestos y debe abordarse la capacidad de generación de servicios públicos, según el comunicado.

El transporte es la mayor fuente individual de emisiones de carbono en los EE. UU., pero le sigue de cerca la generación de electricidad.

Los grupos ambientalistas dicen que se necesitan normas más estrictas sobre la contaminación del tubo de escape, y las disposiciones de la Ley de Reducción de la Inflación aprobada el año pasado ayudarán a cumplir con los requisitos más estrictos. “Las emisiones del tubo de escape contaminan el aire que respiramos y empeoran el clima severo”, dijo Fred Krupp, presidente del Fondo de Defensa Ambiental, en un comunicado.

La Ley de Reducción de la Inflación, una ley climática y de atención médica aprobada solo con votos demócratas, tiene créditos fiscales para la fabricación de vehículos eléctricos y para la compra de vehículos eléctricos nuevos y usados.

En la actualidad, muchos vehículos eléctricos nuevos fabricados en América del Norte son elegibles para un crédito fiscal de $7500, mientras que los vehículos eléctricos usados ​​pueden obtener hasta $4000.

Sin embargo, existen límites de precio e ingresos del comprador que hacen que algunos vehículos no sean elegibles. Y a partir del 18 de abril, los nuevos requisitos del Departamento del Tesoro darán como resultado que menos vehículos eléctricos nuevos califiquen para un crédito fiscal federal completo de $7,500.

Las reglas exigen que ciertos porcentajes de piezas de baterías y minerales provengan de América del Norte o de países con los que EE. UU. tiene acuerdos de libre comercio. Los analistas de la industria dicen que los requisitos, anunciados el 31 de marzo, podrían reducir a la mitad el crédito de $7,500 en muchos vehículos. Un crédito más pequeño puede no ser suficiente para atraer nuevos compradores de vehículos eléctricos que ahora cuestan un promedio de $58,600 según Kelley Blue Book.

El precio ha bajado de $ 63,500 hace un año a medida que llegan al mercado más modelos EV de menor precio. Aún así, los vehículos eléctricos son más caros que el vehículo promedio que se vende en los EE. UU., que cuesta poco menos de $ 46,000.