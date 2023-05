¿La forma más fácil de obtener un crédito fiscal de $7500 por un vehículo eléctrico? Considere el arrendamiento

Gracias a un impulso del gobierno, arrendar (no comprar) se está convirtiendo en la forma más económica de tener en sus manos un vehículo eléctrico.

La Ley de Reducción de la Inflación del año pasado proporcionó un crédito fiscal federal de hasta $7,500 para usar en un EV. Según las reglas, un concesionario puede aplicar ese crédito a cualquier vehículo eléctrico arrendado, sin importar dónde se fabrique, para reducir el pago mensual de un cliente.

No es así para las personas que compran un EV.

Para los compradores, solo los vehículos eléctricos fabricados en América del Norte califican para el crédito fiscal completo. Y solo 10 de los 49 vehículos eléctricos a la venta en Estados Unidos este año cumplen con ese requisito. Incluso entonces, el EV debe contener ciertos porcentajes de piezas de batería de los Estados Unidos o países con los que tiene un acuerdo comercial para que el comprador reciba un crédito completo de $7,500.

¿Por qué la distinción entre vehículos arrendados y comprados?

El Departamento del Tesoro dice que al establecer el crédito fiscal, el Congreso clasificó los vehículos eléctricos arrendados, pero no comprados, como vehículos «comerciales». Según la ley, los vehículos comerciales están exentos de los requisitos de contenido de batería y fabricación de América del Norte. El resultado es que las personas que arriendan disfrutan de una selección mucho más amplia de vehículos eléctricos que califican para el crédito de $7,500.

«La asequibilidad del arrendamiento ha superado la asequibilidad de la compra» en un índice de JD Power que incluye el costo total de propiedad, dijo Elizabeth Krear, vicepresidenta de la práctica de EV en JD Power.

Muchos consumidores se han dado cuenta de la diferencia y la están capitalizando. En abril, dijo Krear, los arrendamientos representaron el 41% de todas las entregas de vehículos eléctricos en EE. UU., cuatro veces el porcentaje de diciembre, antes de que entraran en vigencia las nuevas reglas.

Geoff Pohanka, presidente de un grupo de 21 concesionarios en Maryland, Virginia y Texas, dijo que anticipa un aumento en el arrendamiento. Los compradores, predice, reconocerán cada vez más que el crédito fiscal ayudará a sufragar la diferencia de costo típicamente sustancial entre un EV y un vehículo similar a gasolina.

“Definitivamente tiene sentido”, dijo. “Los incentivos pueden mover el mercado si eso reduce el problema de la asequibilidad entre los automóviles de gasolina y los eléctricos”.

Pohanka, cuyo grupo vende vehículos de varios fabricantes de automóviles, dijo que los créditos fiscales apenas han comenzado a reducir el costo del arrendamiento. Aún así, las reglas que rigen el crédito son lo suficientemente complejas como para que algunos compradores parezcan inseguros de si calificarían para él. Las reglas no solo hacen distinciones entre vehículos alquilados y comprados. También incluyen umbrales de ingresos que descalifican a algunos compradores.

Para calificar para el crédito fiscal, un automóvil no puede costar más de $55,000. Los SUV, camionetas y camionetas no pueden exceder los $80,000. Y el ingreso bruto de un comprador no debe ser más de $150,000 si es soltero, $300,000 si presenta una declaración conjunta y $225,000 si es cabeza de familia.

Dada la confusión que ha notado entre los clientes sobre la calificación para el crédito fiscal, Pohanka dijo que algunos vehículos eléctricos están más tiempo en los lotes de los concesionarios de lo que lo estarían de otra manera.

“Creo que esta interrupción es muy dañina para el impulso de los vehículos eléctricos”, dijo.

Los críticos, incluidos algunos legisladores en Capitol Hill, dicen que consideran que las reglas del Tesoro que permiten que muchos vehículos eléctricos alquilados, pero no comprados, reciban el crédito fiscal completo son una laguna injusta. Argumentan que beneficia a los fabricantes de automóviles que producen todos sus vehículos en el extranjero y aún tienen que construir fábricas de baterías y vehículos eléctricos en los Estados Unidos. Estos fabricantes extranjeros, dicen, pueden dedicarse a arrendar vehículos eléctricos en Estados Unidos a expensas de los fabricantes de automóviles nacionales.

El senador Joe Manchin, demócrata de Virginia Occidental y autor clave del lenguaje del crédito fiscal, quería que el requisito de fabricación de América del Norte ayudara a impulsar los empleos de fabricación en EE. UU. Incluyó los requisitos de la batería para incentivar a las empresas a construir una cadena de suministro nacional de vehículos eléctricos. Pero Manchin dice que la administración Biden está eludiendo la intención de la ley al permitir créditos fiscales para vehículos fabricados en el extranjero.

“La administración continúa ignorando el propósito de la ley, que es traer de vuelta la fabricación a Estados Unidos y garantizar que tengamos cadenas de suministro confiables y seguras”, dijo en un comunicado.

Los fabricantes de automóviles extranjeros se habían quejado de que estaban excluidos del crédito fiscal para compradores a pesar de hacer lo que pretendía el proyecto de ley: construir plantas de ensamblaje y baterías en EE. UU.

El Departamento del Tesoro niega haber creado una laguna y dice que fue el Congreso el que eximió a los vehículos comerciales de los requisitos de fabricación y batería. Cuando un concesionario compra un vehículo y se lo alquila a alguien, se trata de una transacción comercial. El concesionario o una compañía financiera recibe el crédito fiscal y retiene la propiedad del vehículo.

“La elegibilidad para el crédito de vehículos comerciales es una lectura directa de la Ley de Reducción de la Inflación escrita por el Congreso y la aplicación de la ley fiscal de larga data con respecto a los activos arrendados”, escribió Ashley Schapitl, una portavoz, en un comunicado. “No había espacio para la interpretación del Tesoro”.

Hyundai, con tres modelos EV fabricados en Corea del Sur y a la venta en los Estados Unidos, se encuentra entre los beneficiarios de la disposición de arrendamiento. Un portavoz del fabricante de automóviles coreano dijo que los arrendamientos ascendieron al 30% de sus entregas de vehículos eléctricos en los Estados Unidos de enero a marzo. En 2022, esa proporción era solo del 5%.

El costo promedio mensual de propiedad de un EV arrendado por tres años ha bajado $403 desde diciembre, en gran parte debido a los créditos fiscales, descubrió JD Power. Por el contrario, para una compra de EV financiada durante cinco años, el costo mensual promedio ha disminuido solo $118.

Hyundai ofrece arrendar un vehículo eléctrico de tracción trasera Ioniq 5 SE por $ 499 al mes durante tres años, aunque el cliente debe pagar casi $ 4,000. Comprar el mismo EV costaría $ 865 por mes durante cinco años a la tasa promedio de préstamos para automóviles nuevos del 7%.

Aunque puede ser más barato, el arrendamiento no encajará en los planes financieros de todos. A diferencia de una compra, los pagos mensuales no terminan cuando se cancela un préstamo.

Los expertos también señalan que no todos los que arriendan un EV recibirán el crédito fiscal, incluso si califican para ello. Los fabricantes de automóviles y los concesionarios pueden decidir si transfieren el crédito fiscal a sus clientes; no están obligados a hacerlo.

Krear dijo que algunas compañías están transfiriendo el crédito completo de $7,500 a los consumidores que califican, reduciendo así sus pagos mensuales. Otros están transmitiendo sólo una parte de ella.

Eventualmente, a medida que los fabricantes de automóviles hagan ajustes para cumplir con los requisitos de fabricación y composición de baterías de América del Norte, comprar un EV podría costar menos que arrendar a largo plazo, dijo Krear, aunque hay demasiadas variables para predecir cuándo podría suceder.

“En ese momento, será un campo de juego diferente”, dijo.