DeSantis inicia la campaña presidencial en Iowa mientras intensifica las críticas a Trump

Ron DeSantis planea iniciar su campaña presidencial en Iowa el martes, el comienzo de una semana ajetreada que lo llevará a 12 ciudades en tres estados mientras prueba su discurso como el retador republicano más formidable del expresidente Donald. Triunfo.

El viaje de dos días del gobernador de Florida al estado del primer caucus —comenzando en una megaiglesia suburbana de Des Moines y terminando en una pista de carreras de Cedar Rapids— se produce después de un tambaleante anuncio en línea la semana pasada que formalizó su largamente esperado ingreso al creciente campo republicano. Le seguirán paradas en los primeros estados primarios de New Hampshire y Carolina del Sur.

La parada programada de DeSantis para el martes por la noche en la Iglesia Eternity en Clive es un claro guiño a los cristianos evangélicos que ejercen una enorme influencia en las asambleas electorales presidenciales republicanas de Iowa. Su visita dará a los votantes la oportunidad de conocer al nuevo candidato justo cuando ha estado intensificando sus críticas a Trump.

“Tiene una gran colina que escalar, y creo que todos estarían de acuerdo con eso, para poder convencer a la gente de que puede vencer a Trump, que puede hacer un trabajo tan bueno, si no mejor, que Trump”, dijo Bernie. Hayes, el presidente republicano en el condado de Linn, donde DeSantis planea concluir su viaje a Iowa el miércoles.

DeSantis, atacado por Trump durante meses , pasó de los golpes oblicuos al cuestionamiento directo de las credenciales conservadoras del expresidente durante una ronda de entrevistas con medios amigos la semana pasada, en particular su manejo de la pandemia de coronavirus y su historial en justicia penal.

DeSantis llamó a un proyecto de ley bipartidista que Trump firmó en 2018 que redujo las sentencias mínimas obligatorias de prisión federal y permite un camino para que los delincuentes no violentos reduzcan el tiempo de prisión como “un proyecto de ley de fuga”. Como miembro del Congreso, DeSantis votó a favor de una primera versión de la medida, pero abandonó el Congreso después de ser elegido gobernador y antes de que se aprobara el proyecto de ley final, menos estricto.

DeSantis también dijo que Trump erróneamente “entregó el país a Fauci”, refiriéndose a Anthony Fauci , el exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas que ayudó a liderar la respuesta a la pandemia de COVID-19 del país.

DeSantis anunció su campaña el 24 de mayo durante una conversación en línea con el CEO de Twitter, Elon Musk. La transmisión de audio se bloqueó repetidamente, lo que dificultó que la mayoría de los usuarios escucharan el anuncio en tiempo real, un tropezón que los funcionarios de la campaña y otros descartaron rápidamente como un contratiempo menor .

DeSantis no se dejó intimidar al exponer su mensaje, que las victorias legislativas conservadoras este año en Florida, principalmente en temas culturales como la restricción de la discusión sobre orientación sexual en las escuelas, son el antídoto para lo que él llama una nación controlada cada vez más por la extrema izquierda. También persiguió a Disney, buscando despojar al gigante del entretenimiento del estado de su autoridad de autogobierno por oponerse a la ley estatal que los críticos han denominado la ley «No digas gay» .

“El declive estadounidense no es inevitable, es una elección”, dijo DeSantis durante la transmisión de audio con fallas. “Y debemos elegir una nueva dirección, un camino que conduzca a la revitalización estadounidense”.

DeSantis tiene un buen comienzo en Iowa y otros estados de votación anticipada, gracias a Never Back Down, un súper comité de acción política que está utilizando dinero que el grupo puede recibir en sumas ilimitadas de contribuyentes adinerados para comenzar a organizar el apoyo para él. La ley de financiamiento de campañas requiere que el grupo haga su trabajo sin coordinarse con DeSantis.

Los habitantes de Iowa deberían ver al personal y a los voluntarios del grupo trabajando en el perímetro del evento de la iglesia de DeSantis en Clive el martes, así como los eventos del miércoles en Sioux City y Council Bluffs, en el oeste conservador de Iowa, y en la ciudad manufacturera y universitaria de Pella en el centro-este de Iowa antes el final en Cedar Rapids. Al hacer oficial su oferta, DeSantis le da al grupo una figura de apoyo a cuyos eventos puede asistir, incluso si no puede coordinarse con el grupo de campaña oficial de DeSantis.

La táctica, no probada y no exenta de riesgos, tiene como objetivo maximizar los dólares de los súper PAC. También es una forma de ayudar a DeSantis a competir en Iowa para atrapar a Trump, cuya campaña dice que ha acumulado miles de seguidores gracias a un esfuerzo de divulgación más disciplinado y basado en datos que la campaña de Trump de 2016. Esa operación lo colocó en el segundo lugar, pero con miles de seguidores potenciales que no fueron contactados por la campaña.

Y Trump, además de sus andanadas regulares en las redes sociales atacando a DeSantis, ha intentado seguirlo en Iowa para demostrar su propia popularidad. En marzo, Trump encabezó un evento en un teatro de Davenport tres días después de que DeSantis hablara ante una audiencia y respondiera preguntas de la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, durante la gira del gobernador de Florida para promocionar sus memorias.

Hace dos semanas, Trump programó un mitin en Des Moines para el mismo día en que DeSantis encabezaba los eventos republicanos de Iowa en el oeste y el este de Iowa como invitado del representante Randy Feenstra y el Partido Republicano estatal. Sin embargo, Trump canceló el evento al aire libre el día que iba a llegar debido a las amenazas de mal tiempo.

Dando la vuelta a Trump, DeSantis se abalanzó sobre Des Moines esa noche para una aparición improvisada que ayudó a su campaña a crear la impresión deseada de él bailando en el ring con el peso pesado.

Está previsto que Trump regrese a Iowa el jueves, un día después de la gira de DeSantis, y se espera que celebre eventos en el área de Des Moines, se reúna con conservadores influyentes y asista a una entrevista esa noche con el presentador de Fox News Channel, Sean Hannity.