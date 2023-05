Asociado de la iglesia arrestado por la muerte del pastor, concejal asesinado a tiros frente a su casa de Nueva Jersey

Un asociado de la iglesia de un pastor y concejal que fue baleado en su camioneta frente a su casa en febrero fue arrestado el martes por cargos de asesinato y armas, dijeron los fiscales de Nueva Jersey.

Rashid Ali Bynum, de 28 años, de Portsmouth, Virginia, estuvo relacionado con la muerte de la concejal de Sayreville, Eunice Dwumfour, de 30 años, luego de que los investigadores rastrearan sus viajes desde su teléfono celular y los datos de ubicación del vehículo el 1 de febrero, dijo la fiscal del condado de Middlesex, Yolanda Ciccone, en una conferencia de prensa. conferencia.

También coincidió con la descripción del pistolero dada por los vecinos en Sayreville, donde Dwumfour había servido en el consejo durante aproximadamente un año.

El anuncio del martes se produjo casi cuatro meses después de que la encontraran baleada en su camioneta blanca afuera de su casa adosada alquilada, mientras su hija de 11 años escuchaba los disparos desde adentro. Su muerte el 1 de febrero hizo tambalearse a la comunidad .

Dwumfour era pastora en una iglesia del evangelio de la prosperidad, Champions Royal Assembly, con sede en Nigeria, y se casó allí en noviembre con un compañero pastor de Abuja. También fue funcionaria de una entidad relacionada, Fire Congress Fellowship, que tiene una sucursal en Virginia. Bynum figuraba en los contactos de su teléfono celular bajo el acrónimo de ese grupo.

Los registros judiciales y las declaraciones de impuestos sugieren que las finanzas de la iglesia en los EE. UU. estaban ajustadas. Dwumfour había sido nombrado en una serie de disputas entre propietarios e inquilinos en Newark que datan de 2017 a 2020 que involucraron a la beca, cuyos ingresos habían disminuido de aproximadamente $ 250,000 en 2017 a solo $ 350 en 2020.

Dwumfour, que creció en Newark, había vivido en Virginia en algún momento, y el abogado de la familia, John Wisniewski, dijo que Bynum había vivido en Sayreville. Pero más allá de eso, desconocía la naturaleza de su relación y el fiscal se negó a discutir un posible motivo.

La alcaldesa de Sayreville, Victoria Kilpatrick, una aliada política que decidió no postularse para la reelección porque el asesinato no se resolvió, se consoló un poco porque el asesinato no parecía motivado políticamente, pero estaba preocupada por el vínculo aparente con una iglesia a la que Dwumfour era profundamente devoto.

“El hecho de que estuviera conectado a ese componente de su vida es aún más triste para mí porque buscas en Dios luz y protección. Así que saber que esa fue la conexión duele, pero al mismo tiempo, el mal puede acechar en cualquier lugar”, dijo.

El padre y el pastor de la familia de Dwumfour se enteraron del arresto justo antes de la conferencia de prensa y se negaron a comentar después. Si bien dan la bienvenida al arresto, tienen “aún más preguntas hoy que antes”, dijo Wisniewski. Su nuevo esposo, Peter Ezechukwu, ya no está en los EE. UU.

“Tenemos un presunto asesino bajo custodia en Virginia, pero ahora también están tratando de entender la relación, cómo esta persona llegó a atacar a Eunice, cuál fue la razón”, dijo Wisniewski.

Bynum fue arrestado en Chesapeake City, Virginia, sin incidentes, dijeron las autoridades. No estaba claro de inmediato si tenía un abogado o cuándo podría ser extraditado a Nueva Jersey.

Dwumfour, republicana, fue elegida para su primer mandato de tres años en 2021, cuando derrocó a un titular demócrata. Sus colegas la recordaron como una cristiana devota de voz suave que podía mantener la compostura en situaciones contenciosas.