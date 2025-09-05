Joe Biden se somete a una cirugía para extirpar el cáncer

Joe Biden se sometió recientemente a una cirugía para extirparle lesiones de cáncer de piel, dijo un portavoz el jueves, el último desafío de salud para el expresidente.

Su portavoz, Kelly Scully, confirmó la cirugía después de que Inside Edition publicara un video de Biden saliendo de la iglesia en Delaware con una cicatriz nueva en la frente.

Dijo que Biden se sometió a una cirugía de Mohs, un procedimiento utilizado para cortar la piel hasta que no quede evidencia de cáncer.

Hace dos años, mientras Biden ocupaba el cargo, le extirparon una lesión del pecho. Se trataba de un carcinoma basocelular, un tipo común de cáncer de piel.

En mayo, la oficina de Biden anunció que le habían diagnosticado una forma agresiva de cáncer de próstata que se había extendido a sus huesos.

“El cáncer nos afecta a todos”, escribió Biden en redes sociales en aquel momento. “Como muchos de ustedes, Jill y yo hemos aprendido que somos más fuertes en las partes afectadas”.

La familia Biden se ha enfrentado al cáncer repetidamente a lo largo de los años. Su hijo, Beau, falleció a causa de un tumor cerebral, y a su esposa, Jill, le extirparon dos lesiones cancerosas.