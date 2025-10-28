Funcionarios de salud lanzan un panel de datos «combinados» sobre COVID-19 y otras enfermedades respiratorias

Los funcionarios de salud de Maryland lanzaron un nuevo panel de datos sobre enfermedades respiratorias estacionales a medida que se acercan las vacaciones de invierno, con datos sobre el otrora nuevo virus COVID-19 ahora informados junto con los de la influenza y otros.

El Departamento de Salud de Maryland anunció el lunes que el Panel de Enfermedades Respiratorias Combinadas de Maryland tiene como objetivo ayudar a las familias a monitorear las enfermedades estacionales que aumentan en los meses más fríos.

Pero los investigadores de salud pública afirman que el panel también es una señal de una nueva etapa de la pandemia de COVID-19, donde opera como una «amenaza relativamente igual» a los demás virus que circulan en los meses más fríos. La subsecretaria de Servicios de Salud Pública, Meg Sullivan, coincide.

“Estamos en una situación diferente con la COVID-19, y sabemos que es endémica y está ocurriendo”, declaró Sullivan el lunes. “Queremos instar al público a que esté informado sobre la situación en la comunidad, con respecto a todos los virus respiratorios, para que puedan tomar decisiones informadas sobre cómo protegerse mejor a sí mismos y a sus familias”.

Sullivan describió el Panel Combinado de Enfermedades Respiratorias de Maryland como una herramienta integral para las enfermedades respiratorias que los residentes de Maryland y los profesionales de la salud deben monitorear en los próximos meses. El panel se centra en la COVID-19, la influenza estacional y el virus respiratorio sincitial (VSR), entre otros.

“El objetivo del panel es reunir todos los datos en un solo lugar”, dijo Sullivan. “Poder acceder fácilmente a un panorama general de lo que sucede en sus lugares de residencia, ya sea en todo el estado o, más específicamente, en sus condados, y de la magnitud de la enfermedad”.

El panel se actualizará semanalmente para proporcionar información sobre las enfermedades respiratorias. Esto incluye información sobre el número de hospitalizaciones, las muertes causadas por estas enfermedades y el número de personas vacunadas cada semana.

“Los virus respiratorios continúan causando enfermedades y muertes significativas en la comunidad cada temporada”, declaró el departamento de salud en un comunicado. “Durante la temporada de virus respiratorios 2024-2025, casi 5,000 residentes de Maryland fueron hospitalizados con COVID-19 confirmado por laboratorio, más de 8,000 con gripe confirmada por laboratorio y más de 2,600 con VSR confirmado por laboratorio”.

El Departamento de Salud de Maryland ha alojado un panel de control público sobre COVID-19 desde el comienzo de la pandemia en 2020, y en ese momento publicaba actualizaciones diarias sobre nuevos casos, hospitalizaciones y muertes por el entonces nuevo virus.

Pero a medida que la pandemia evolucionó —y las cifras de infección se vieron afectadas por la disponibilidad de nuevas vacunas, la creciente inmunidad colectiva y otros factores— la gravedad de la pandemia disminuyó, y los funcionarios estatales pasaron a realizar actualizaciones semanales del panel de COVID-19 en mayo de 2023. Además, el desarrollo de pruebas caseras junto con el debilitamiento de la infraestructura de seguimiento de enfermedades en los últimos años de la pandemia redujo la precisión de los datos generales de casos diarios de COVID-19.

Los funcionarios dicen que el panel de COVID-19 aislado permanecerá en el sitio web de la agencia, pero Sullivan agrega que el panel de datos combinado ayudará a las familias a comprender el alcance completo de los virus respiratorios que podrían afectar a sus comunidades.

“Animamos a las personas a usar este panel para ver realmente qué está sucediendo en la comunidad con respecto a los virus respiratorios”, dijo, y señaló que el panel también sirve como un “recordatorio… de que las vacunas siguen siendo la forma más importante de protegerse a sí mismos y a su comunidad”.

Andrew Pekosz, profesor de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins que investiga la COVID-19 y otras enfermedades respiratorias, dice que con las nuevas protecciones contra la COVID-19, el virus ahora es endémico y es una «amenaza relativamente igual» a otras enfermedades estacionales.

“Ahora nos centramos en la COVID-19 como uno de los virus respiratorios que nos preocupan, junto con la influenza y el VRS”, dijo. “Ahora que tenemos inmunidad poblacional, vacunas y tratamientos, [la COVID-19] ha caído en el terreno de ‘estos son los virus respiratorios que debemos vigilar’”.

Estuvo de acuerdo en que el panel de control del estado que agrupa los datos de COVID-19 con otros virus respiratorios estacionales marca un avance contra la pandemia.

«Creo que, desde la perspectiva del público en general, es ventajoso que hablemos de ellos como amenazas relativamente iguales para la población, porque eso demuestra que hemos avanzado algo con la pandemia de COVID», dijo Pekosz.

“Ahora lo estamos tratando como a estos otros virus”, dijo. “La COVID-19 ha llegado a un punto en el que sigue siendo una preocupación, pero es tan preocupante como otros virus respiratorios que circulan”.