Especialista «No te dañes los ojos» al observar el eclipse solar, protégelos

Se espera que el eclipse solar del próximo lunes dure casi cuatro minutos y medio, ya que la luna bloquea completamente el sol.

¿Pero estás preparado para presenciar con seguridad este fenómeno natural? Si planea contemplar este evento único en la vida , necesitará gafas especiales para evitar daños oculares permanentes.

John Aaron: Dr. LaPook, nos han dicho que necesitamos unos anteojos serios. Pero, ¿podemos simplemente mirar al sol muy rápidamente y esperar lo mejor? ¿Eso esta bien?

Dr. Jon LaPook: Oh, realmente no puedes. Incluso un breve vistazo al sol puede causar daños graves. Y, ya sabes, hubo una encuesta que salió del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio, y encontraron que casi el 30% de los estadounidenses no saben que cuando miras un eclipse solar sin ninguna protección, puede causar daños permanentes. daño ocular. Eso fue sorprendente para mí. Quiero decir, pensé, ya sabes, que eso era bien conocido. Pero ya sabes, está por llegar ahora mismo. Y tal como dijiste, la gente dice: ‘Lo miraré por un segundo’. En realidad, no, hay gafas especiales y sólo quiero dejarlo claro. Hay información si accede en línea a la Academia Estadounidense de Oftalmología y también a la Sociedad Astronómica Estadounidense. Te dan muchos de estos consejos. Hay unas gafas especiales llamadas gafas para eclipse que deben cumplir unas normas mundiales muy específicas, la ISO 12312-2. No se trata sólo de gafas de sol.

Michelle Basch: Esas gafas especiales están muy disponibles, ¿verdad?

Dr. Jon LaPook: Están ampliamente disponibles, aparentemente, como ocurre con todo, hay falsificaciones, por lo que hay que buscar esa certificación ISO 12312-2. Y luego están estos otros consejos, ya sabes, hay que mirarlos con atención. Si ve algún rasguño o daño, no los use. Tienes que seguir las instrucciones. Sé que parece un gran problema, pero realmente tienes que asegurarte de no dañar esos ojos porque, una vez más, como John insinuó al principio, mucha gente simplemente pensará: ‘Bueno, ya sabes, yo Voy a mirarlo por uno o dos segundos. No, incluso uno o dos segundos son suficientes para causar daño. En agosto de 2017, fui a Oregón con mi esposa Kate y mi hijo Noah. Estábamos en Oregón y fue increíble. Fue una experiencia única en la vida. Fue muy espiritual. Son como las 10 de la mañana y de repente el sol se tapa y los animales (y los pájaros) empiezan a actuar de forma un tanto extraña. Es un silencio extraño. Miras hacia arriba y de repente ves la luna, porque es como de noche brevemente y la luna sale. Había mucha gente de todo el mundo reunida. Fue una experiencia realmente espiritual.

Pero hablando de personas, uno de los consejos(es) que cuando hay tanta gente reunida, el Wi-Fi puede no funcionar bien. Así que si estás en familia, haz un plan. Sepa dónde se reunirán si se separan. Ya sabes, algo obvio pero es posible que no pienses en ello. Discuta estos planes, haga arreglos de viaje y espere permanecer en el lugar horas después de que finalice. Recuerdo que las carreteras estaban abarrotadas. De hecho, dormimos afuera durante el eclipse. Fue realmente una experiencia increíble.