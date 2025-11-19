«Es hora de vacunarse»

No existe una correlación directa entre el clima frío y enfermarse.

El viejo dicho de que al salir a la calle te resfrías no cuenta toda la historia. Lo que sí importa es que el invierno obliga a la gente a pasar más tiempo en interiores y a tener un contacto más cercano, lo que facilita la propagación de los virus.

La Dra. Alexandra Yonts, médica especialista en enfermedades infecciosas del Children’s National Hospital, declaró que la temporada de gripe de este año puede llegar más tarde de lo habitual, pero eso no significa necesariamente que vaya a ser leve.

Advirtió que los casos de gripe podrían empezar a aumentar “después de Navidad y Año Nuevo”, cuando la gente viaja y las familias se reúnen.

“El año pasado, casi 300 niños murieron a causa de la gripe, y la mayoría de ellos eran previamente sanos”, dijo Yonts.

Dijo que una de las razones por las que la vacuna contra la gripe sigue siendo esencial es para proteger a las personas con enfermedades respiratorias, afecciones de salud preexistentes o sistemas inmunitarios debilitados.

Y no, la vacuna contra la gripe no puede provocar gripe.

“En el lenguaje común, usamos el término ‘gripe’ para referirnos a cualquier enfermedad viral que cause fiebre. Pero existen muchos otros virus que no están cubiertos por la vacuna antigripal y que también pueden enfermarnos”, dijo. “Protegernos específicamente contra la gripe sigue siendo una prioridad”.

Yonts agregó que vacunarse es especialmente importante antes de visitar a niños pequeños, familiares ancianos o miembros de la familia inmunocomprometidos durante las fiestas.

“Piensa que lo haces por esas personas, si no te interesa hacerlo solo por ti mismo”, dijo.

Si te has retrasado con las vacunas, Yonts afirma que vacunarse contra la gripe y recibir la dosis de refuerzo actualizada contra la COVID-19 en la misma visita es totalmente seguro: “Se ha estudiado y demuestra que no hay una diferencia importante en los efectos secundarios. De hecho, te quitas ambas de encima a la vez”.

Se recomienda la vacunación contra la gripe para personas de 6 meses de edad en adelante, y los médicos dicen que se necesitan aproximadamente dos semanas para desarrollar una inmunidad completa.