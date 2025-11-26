El uso constante de auriculares puede crear un «bañera de hidromasaje para la inflamación»

Si usas auriculares durante horas, tus oídos podrían estar absorbiendo algo más que tu música favorita. Los dermatólogos afirman que el uso constante de auriculares crea el ambiente perfecto para la irritación e incluso la proliferación de gérmenes en los oídos.

“Usarlos durante horas crea una oclusión que puede atrapar el sudor, las células muertas de la piel y las bacterias debajo de la piel”, dijo el Dr. Adam Friedman, presidente de dermatología en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud George Washington.

“Cuando se tapa el canal auditivo durante períodos prolongados, se crea un microambiente cálido y húmedo, básicamente casi un jacuzzi para la inflamación”, dijo.

Ese espacio acogedor puede provocar la obstrucción de los poros y la aparición de granos llamados “acné mecánico”, además de reacciones alérgicas e infecciones bacterianas o fúngicas, dijo Friedman.

El sudor puede incluso erosionar las capas protectoras de los auriculares, exponiendo la piel a irritantes.

“Cuanto más tiempo se deja puesto el auricular, el sudor puede erosionar la capa protectora, lo que permite que esos posibles alérgenos o irritantes salgan e irriten la piel del canal auditivo”, dijo Friedman.

Los auriculares de plástico, goma o metal también pueden provocar reacciones alérgicas en personas sensibles a estos materiales, especialmente si padecen eccema. Si bien comprar auriculares de marcas reconocidas y con garantía de calidad puede ser útil, Friedman señaló que el mayor problema es el uso crónico.

“Esa irritación, ese dolor, esa picazón es tu piel diciéndote que necesita un descanso”, dijo.

Entonces, ¿qué puedes hacer? El consejo de Friedman es sencillo.

El primer consejo es descansar los oídos cinco minutos cada hora para que la piel respire. Segundo, limpia los auriculares a diario con alcohol o agua y jabón para eliminar el sudor, la grasa y las bacterias.

“Si no los limpias regularmente, estás reintroduciendo esa basura directamente en la piel”, dijo Friedman.

Variar tu equipo de escucha también puede ayudar. Usar auriculares supraaurales o alternar entre estilos puede reducir la fricción. Y si notas dolor, picazón o irritación, es hora de tomar un descanso.