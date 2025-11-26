Cómo reequilibrar su cartera en un mercado en alza

Si ha elegido una asignación de activos objetivo (la combinación de acciones, bonos y efectivo en su cartera), probablemente esté por delante de muchos inversores. Pero a menos que invierta en una opción de inversión que se establece y se olvida, como un fondo con fecha objetivo, la combinación de activos de su cartera cambiará según las fluctuaciones del mercado. En un mercado alcista, podría obtener una mayor exposición a la renta variable de la prevista, o viceversa si el mercado baja.

El reequilibrio implica vender los activos que más se han revalorizado y utilizar los ingresos para reforzar los activos que se han rezagado. Esto reequilibra la composición de activos de su cartera y refuerza la disciplina de vender caro y comprar barato. El reequilibrio no necesariamente mejora la rentabilidad de su cartera, especialmente si implica vender clases de activos que siguen teniendo un buen rendimiento. Sin embargo, puede ser una forma esencial de evitar que el perfil de riesgo de su cartera se dispare.

Dónde y cómo reequilibrar

Si ha pasado un tiempo desde su último rebalanceo , su cartera podría estar compuesta principalmente por acciones y poco por bonos. Una cartera que comenzó con un 60% de acciones y un 40% de bonos hace 10 años podría ahora contener más del 80% de acciones.

Otro aspecto a considerar es la combinación de acciones internacionales y estadounidenses. Las acciones internacionales lideraron en 2025, pero esto se produjo tras una larga racha de rendimiento superior para las acciones estadounidenses, por lo que su cartera podría carecer de exposición internacional. (Mantener aproximadamente un tercio de su exposición a acciones fuera de EE. UU. es razonable si desea alinearse con la cartera de mercados globales de Morningstar ).

Podrían existir otros desequilibrios. Las acciones de crecimiento han ganado casi el doble que las de valor en los últimos tres años. También podría tener una sobreponderación en activos especializados como el oro y el bitcoin debido a sus recientes subidas.

Tras evaluar sus asignaciones, decida dónde realizar ajustes. No es necesario reequilibrar cada cuenta; lo importante es la combinación de activos de la cartera, que determina su perfil de riesgo y rentabilidad. Suele ser más eficiente fiscalmente realizar ajustes dentro de una cuenta con impuestos diferidos, como una IRA o un plan 401(k), donde las operaciones no generan ganancias de capital realizadas. Por ejemplo, si tiene una sobreponderación en acciones estadounidenses y una baja en acciones internacionales, podría vender acciones estadounidenses e invertir en un fondo de acciones internacionales en su plan 401(k).

Si necesita realizar cambios en una cuenta imponible, puede intentar compensar las ganancias de capital realizadas vendiendo participaciones con pérdidas no realizadas. Esto podría ser difícil, ya que el sólido entorno de mercado ha impulsado el crecimiento de casi todos los tipos de activos en los últimos 12 meses. Solo unas pocas categorías de Morningstar (incluidas las de renta variable de India, bienes raíces, defensa del consumidor y atención médica) registraron pérdidas durante los últimos 12 meses finalizados el 30 de octubre de 2025. El fondo promedio de bonos gubernamentales a largo plazo perdió alrededor del 8% anual durante los últimos cinco años a la misma fecha, por lo que estas podrían ofrecer oportunidades para recuperar pérdidas.

Las distribuciones mínimas requeridas también pueden utilizarse junto con el reequilibrio. Los titulares de cuentas tienen flexibilidad para decidir qué activos vender para cumplir con las distribuciones mínimas requeridas (RMD). Si tiene varias cuentas IRA tradicionales, puede retirar el importe total de las RMD de cualquiera de ellas. Vender las inversiones que más se revalorizaron puede ajustar la composición de activos de la cartera a sus objetivos originales.

Otra opción es canalizar las nuevas contribuciones hacia clases de activos infraponderadas. Dependiendo del tamaño de las inversiones adicionales, este enfoque podría llevar tiempo, pero es mejor que no reequilibrar en absoluto. Esto también podría ser atractivo si ha acumulado plusvalías que no desea obtener.

Reflexiones finales

El reequilibrio es especialmente importante en épocas de extrema volatilidad. Pero incluso en un mercado alcista más gradual como el de los últimos años, es fundamental para mantener bajo control el nivel de riesgo de la cartera, especialmente para los inversores que se acercan a la jubilación y comienzan a invertir en sus carteras.