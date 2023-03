El Secreto de la cocina de Mauricio

Pisco y Nazca lanza Sushi rolls de Lomo Saltado y Camarones.

Bienvenidos al templo de la cocina peruana. El chef ejecutivo del restaurante peruano de moda, Pisco y Nazca nos recibe en su local de Dupont Circle en Washington DC. La cita está pactada para las dos de la tarde, la hora de almuerzo ya estaba casi ya terminando pero el restaurante sigue full, pareciera que los comensales estuvieran hipnotizados por los suculentos platos del Chef, nadie se quiere ir, el ambiente entre Pisco Sours y diferentes tipos ceviches es fenomenal.

Su nombre es Mauricio Chirinos, joven de mediana estatura, corpulento, mandil impecable y pinta perfecta de cocinero, es como un director de orquesta, su equipo y su cocina son como una sinfónica, todo está calculado al milímetro, las ordenes llegan y salen de la cocina a un nivel impresionante.

El concepto es único y bien pensado, los dueños, Centurion Restaurant Group son los creadores otros restaurantes de gran éxito en Florida, entre ellos Bulla Gastrobar y Beehive Kitchen.

Conversamos con él por poco más de una hora, queríamos conocer su secreto de haber hecho de este restaurante uno de los más visitados por los amantes de la comida peruana, entre un exquisito ceviche clásico, chicha morada y canchita (maíz tostado), Mauricio nos cuenta su travesía culinaria.

Cuéntame un poquito sobre tu educación culinaria, training si es que tienes alguna educación formal o has aprendido más como se dice en la práctica en la cocina cuéntame un poquito sobre ti.

Yo estudié en Lima, y no necesariamente culinaria, estudié sociología y eso me permitió viajar a diferentes países de Sudamérica, es ahí donde se desarrolla mi vocación por la por la cocina, entonces tuve la oportunidad de viajar al interior del país del Perú y desarrollé una tesis que era de cultura culinaria peruana, en la Universidad de San Marcos, luego de eso me mudé a Miami en el 2006 y comienzo a llevar esa pasión al mundo profesional. Estudié varios cursos en en Miami de cocina en pequeños institutos fue ahí en donde hice un MBA en administración en la Universidad Metropolitana de Puerto Rico en Miami entonces ya dedicándome directamente a lo que es restaurantes peruanos, es ahí en donde desarrollé básicamente todo a nivel profesional.

En Lima tú ya heras cocinero?

No había ejercido me gustaba se desarrolló mi pasion como te digo como los viajes que hice pero es aquí en miami en donde me dediqué la cocina el año 2006.

Cuéntame un poco cómo fue al principio cuando recién empezaste en Miami o sea como alguna de la gente que te ayudaron,dónde empezaste.

Comencé en un restaurante peruano que se llama la bodega que es un restaurante peruano, el más antiguo de miami que creo que data del 86 o algo así, ahi en la plaza Perú en Kendall y comencé ahí, tienen platos netamente tradicionales, incluso hasta patita con maní, es ahí donde comencé e ingresé a una línea como line cook y es ahí que me fui desarrollando y poco a poco aprendo las estaciones, además el movimiento culinario aquí en los Estados Unidos. Luego de La Bodega estuve trabajando para el restaurante Francesco que está en Lima y ahí tuvimos varias sucursales porque justo abrimos en Buenos Aires, México DF y un segundo restaurante en Miami, entonces tuve la oportunidad de viajar a esos países con la marca para poner esos restaurantes.

Cómo empezaste en Pisco y Nazca?

Yo comencé en el local del Doral en Miami en Noviembre de 2018, ha sido una experiencia súper satisfactoria porque están llevando la la comida peruana a niveles de todo Estados Unidos, tienen una propuesta bastante completa y lo bueno es que ha tenido bastante aceptación en diferentes tipos de público, no solamente latino que es el básicamente de mucha aceptación en Miami, sino que aquí también que es el local más al norte y que el éxito ha sido tan grande es por eso que vamos a abrir otro en Reston VA. y posiblemente más localidades en esta área.

Pero entonces tú empezaste en Pizco y Nazca de el Doral, que tiempo tiempo trabajaste ahí?

Trabajé 6 meses ahí hasta que el chef de aquí se tenía que ir, entonces me preguntaron si yo quería mudarme a Washington y dije que encantado, es por eso que me vine aquí para apoyar a este restaurante.

Cuéntame un poquito de tu familia, hay algunos de tus familiares que te han inspirado en la cocina, como tu mamá, tu abuela, tu hermana, tía.

Más que inspiración a la cocina, yo no tengo la historia clásica de la abuela, pero sí, con mi con mi tía me encantaba ir desde muy pequeño al al mercado a comprar, me parecía curioso de que era diferente porque en el mercado todo el mundo tenían diálogos diferente, estaba la diversidad que hay en nuestro país de ajíes, de papas y demás era increíble y eso me hizo tener la curiosidad y también habían personas que a veces trabajaban en mi casa que traían de su tierra natal, diferentes tipos de comidas, las que yo normalmente no había probado y me daba curiosidad porque habían guisos totalmente ricos que eran totalmente diferentes de unos lados entonces eso hizo desarrollar mi mi curiosidad por la por la cocina.

Mauricio cuéntame cómo mantienes tu pasión por la cocina peruana, después de estar tantas horas al día aquí, cómo puedes mantener esa pasión viva todos los días, ¿cómo te motivas?

Me encanta estar viviendo el momento de la comida peruana, si bien es cierto ya ésta ola viene desde hace por lo menos unos 10 años, creo que como peruano me encanta saber que estamos en boga, no por nada tenemos varios restaurantes dentro de los 50 primeros del mundo y eso ya como una constante desde hace más de 8 años entonces me motiva el hecho de que mi comida le guste a todos que tenga un carácter internacional, una anécdota no por ejemplo venía el el embajador de Polonia a comerse los martes un ceviche y me pedía más Aji Limo, entonces me daba curiosidd como una persona Polaca puede conocer el Aji Limo, entonces el embajador me decía de que desde ese martes que vino, que no conocía la comida y que le encantó tanto el Ceviche tradicional y el picante de ají limo que es por eso que venía todos los martes, yo creo que el embajador ya regresó a su país pero vino constantemente por muchos meses, yo me acerco a mesas y de diferentes lados, no necesariamente latinos, de Europa del Este, incluso de países asiáticos y me enorgullece saber de que les encanta la comida nuestra y eso me motiva para seguir investigando y generalmente 2 o 3 veces al año me voy a diferentes partes del Perú a seguir viendo que nuevo ingrediente hay, qué hago para traerlo al restaurante.

Cuéntame un poquito más sobre tus viajes culinarios, tu viajes de research o de ivestigación, cómo los organizas, cómo sabes a dónde ir, tienes amigos que te ayudan y te dicen mira esto está de moda y vamos, te voy a llevar para que vean los nuevos conceptos, quiero aprender un poquito más.

Normalmente Pisco y Nazca desarrolla uno o dos viajes por año, en donde tenemos una ruta con Caravedo, que son nuestro distribuidor de Pisco, ellos son más o menos los que señalan una ruta de sugerencias y consejos de los restaurantes que están en tendencia y que tienen el mismo sentir de un gastrobar, entonces vamos lo visitamos y además está mi propia investigación personal en donde trato de no ir necesariamente a Lima, si lo por ejemplo estuve en noviembre pasado en Pucalpa, a fin de mes me voy a Tarapoto, he estado en Arequipa también el año pasado, mi familia por parte de mi papá es arequipeña, entonces tengo familiares allá, Arequipa ha aportado mucho a lo que es el boon culinario peruano entonces voy desarrollando durante el año algunos proyectos para ir a visitar por lo cual generalmente me comunico con gente incluso por redes sociales de restaurantes y demás indicando más o menos cuando voy que me gustaría conocer la comida y demás cosas por los cuales ellos son famosos, cuando te gusta algo lo haces con pasión y mis vacaciones aveces se convierten en investigación.

En Lima se dice un poco que somos la capital gastronómica del Perú, pero aparte de Lima qué otras regiones te gustan, he escuchado, por ejemplo que la comida de la Selva es muy buena también.

Si y es una comida que no se ha descubierto, hay varios ingredientes que se están dando como por ejemplo la Chonta, el ají Charapa que están llegando ya masivamente lo que a mí me sorprendió hace 5 años en Lima no tenías esos productos en los supermercados ni en los mercados pequeños, ahora ya es bastante común y últimamente he tenido la oportunidad como te decía de viajar a diferentes regiones de la de la selva, justamente para ver cómo han crecido culinariamente, ahora Lima tiene como 10 restaurantes dentro de los 50 primeros pero se han desarrollado también regiones como Arequipa, Cusco y Chiclayo que tienen buenos ceviches, comida marina entonces lo bueno es eso, que uno viaja algún otro lugar que no sea Lima y también tiene un mundo de ingredientes y de cosas que son un universo nuevo de mucha diversidad, es increible.

También algo que nos caracteriza Mauricio es la la fusión que hay con otras cocinas del mundo cuéntame un poquito sobre eso.

Pues sí bueno tenemos influencia de realmente los 5 continentes como pueden ver nuestro arroz con mariscos tienen mucho de de una paella española o nuestros arroz chaufas, de la comida cantonesa, China es lo que se está dando, es la fusión y la gente se sorprende nuestro ceviche por ejemplo en todo países de Sudamérica existe el ceviche pero nuestro ceviche es único porque es muy es solamente cocinado con limón, no se deja marinando de un día para otro es un momento incluso para nosotros mientras más frescos se haya dado es mejor y eso es mucho también de la influencia japonesa, de la comida nikkei que hemos visto cómo se han proliferado diferentes restaurantes, nikkey es el término que se les da a las personas o hijos de japoneses nacidos en el Perú entonces y eso es justamente yo creo que la aceptación bien grande que tiene nuestra comida es esa fusión que ha hecho no una confusión sino más bien una cosa única y una cosa bastante agradable

Si hay algo que une a todos los peruanos es que nos encanta comer y a todos nos gusta disfrutar en familia, uno viaja a otro país normalmente y cuando conoces un peruano y para cualquier ocasión siempre va a haber algún tipo de plato que quieran comer, siempre estamos pensando en comer y demás y ha habido mucha innovación en los ultimos años.

Si yo te preguntara como vez la cocina peruana en Estados Unidos/ Se que ha estado o está en auge yo diría desde hace ya mucho tiempo, yo diría que después de la comida mexicana por por la cercania y proximidad a México y por la población mexicana, también es muy popular, yo diría que la segunda, es la comida peruana que se está posicionando de un buen el lugar.

Yo creo que justamente lo que va a suceder es que imagino que en unos 40- 50 años así como tienes o viajas a cualquier parte del mundo independientemente sea Europa y ves un restaurante chino, un restaurante mexicano como lo hemos mencionado va a haber un restaurante peruano también.

Comentame sobre el menú de Pisco Y Nazca, me mandaron información pero quiero que tú me cuentes, quiero ecuchar de ti más sobre el menú que tienen aquí, los platos más populares por ejemplo de Pisco Y Nazca.

Los platos más populares increíblemente johnny son los platos tradicionales o sea tenemos el ceviche tradicional, el lomo saltado en primera categoría nosotros también tenemos un ceviche que se llama Callejero que es el favorito del público ese ceviche Callejero es una mixtura de mariscos que lleva los 3 ajíes ají limo, rocoto y ají amarillo y se sirve en una copa con unos chifles encima y es el ceviche más popular que agrada a todos el entonces el menú de Pisco Y Nazca está diseñado de manera tradicional hay muchos platos que conservan los ingredientes tradicionales, pero hay muchos platos también que tienen un twist, un cambio pero que tienen orígenes peruanos, pero justamente tratamos de hacer algo divertido por ejemplo con nuestro brunch, los clásicos huevos benedictos que se exhiben, nosotros le hemos puesto el cholo benedicto que es básicamente el mismo huevo pochado pero en vez de poner por ejemplo un muffin nosotros le ponemos una croqueta de plátano para darle ese sabor caribeño, ese sabor latino como todos tienen una blandesa pero la blandesa no tendría que ser regular así que lo ponemos rocoto entonces una blandesa de rocoto, hemos tratado de llevar platos internacionales o de conocimiento internacional hacia el lado latino hacia el lado peruano incluyéndole nuestros insumos que son básicamente los ajíes, entonces hemos jugado un poco con platos que todo mundo conoce y lo hemos incorporado a recetas con ingredientes peruano.

Mauricio cómo hacen ustedes con los ingredientes, eso debe ser un un reto, cuéntame un poquito porque la gente que viene a comer, claro no se dan cuenta de lo difícil que es conseguir un buen limón, buen ají, etc.

Como tu sabes la empresa se generó en miami y el público latino es bastante más grande ahí por lo cual el acceso a productos es más grande, yo llegué ya aquí hace 3 años y medio a DC y en ese momento no teníamos muchos productos de los que ahora ya tenemos, la aceptación misma de la comida peruana a hecho de que nos expandamos y haya más restaurantes y más negocios en en el tema culinario y a originado que por ejemplo ya me está llegando el limón de Perú, que antes era casi imposible, entonces ya me está llegando limones de Lambayeque que estamos utilizando aquí, lo unico es que en el tema de suministro, nosotros usamos una gran cantidad a veces no lo tienen del todo si tengo que pedir 30-35 cajas semanales a veces ellos no tienen todo el abasto pero ya tienen ají amarillo, rocoto, ají limo, huacatay incluso caigua,hay realmente una variedad bastante grande que me alegra porque nosotros como cocineros tenemos más herramientas para poder seguir brindando al público lo mejor.

Qué interesante y eso es algo que creo le va a encontrar y le va a encantar a nuestros lectores el saber como es la el proceso también de hacer un buen plato o sea de qué es lo que se requiere, no lo es tan fácil como decir quiero esto y ya!

Yo estoy alegre, no porque cada vez llegan más insumos, me ha llegado palillo de allá acá se usa curcuma de edad pero no sé yo le siento un sabor diferente, todavía hay algunas cosas que no llegan a veces algunas clientes peruanos me preguntan por ejemplo por Cui, acá no se permite pero sí bueno habrá que esperar, en Europa tengo amigos que trabajan en diferentes restaurantes allá y allá es al parecer una exquisitez.

Algún plato favorito, alguno en especial que te gusta cocinar aquí en el restaurante?

Si, podría decir que me gusta mucho el arroz con mariscos de Pisco y Nazca, pero realmente soy un cevichero, me encanta el ceviche mixto y por supuesto nuestro plato bandera que es el Ceviche Callejero que es un plato balanceado con todos los mariscos, me gusta que poseen los 3 ajíes que nosotros hemos hecho muy conocidos y todo viene en una copa, entonces a través de un bocado pues sentir realmente lo que Pisco Y Nazca te quiere dar.

Algo más que me quieras agregar sobre Pisco y Nazca?

Lo que Pisco en Nazca desea es brindar el concepto peruano a través de una fusión, estamos bastante orgullosos de poder haberlo brindado tanto en Miami como aquí en la zona del DMV y como ya sabes vamos a abrir otro local en el Reston, Virginia, y eso es gracias a que ha habido una aceptación muy grande con lo cual han dispuesto y han creído correcto seguir trabajando en esta zona posiblemente a finales de mayo o principios de junio estaríamos abriendo este local, es un local bastante más grande que el de DC y me parece que tiene capacidad para 220 personas y queda justamente en una zona de restaurantes bastante grande donde hay diferentes ofertas culinarias, pero no hay ninguna como Pisco y Nazca. Una cosa que me llamaba la atención es que en Miami cuando tú decías que eres peruano te decían Ceviche! y cuando yo llegué acá y yo decía que era peruano me decían Pollo! nosotros hemos cambiado un poco ese concepto, que la comida peruana es mucho más que ceviche o mucho más que pollo, si no es una diversidad bastante grande y Pisco Y Nazca está entrando con una carta bastante balanceada incluso como te había comentado vamos a lanzar este proyecto de la fusión nikey con lo que son los sushies rolls peruanos, justamente los lanzamos hoy, comenzamos con 3 rolls, uno es un roll de lomo saltado, en donde hemos recreado un plato de lomo saltado en un roll y tambien tenemos un roll crocante de camarón y usamos unos flaques que utilizan tempura los japoneses pero nosotros le hemos dado un giro y vamos a usar unos flaques de ají panca.

Qué opinas sobre el hecho de que la cocina peruana, no solamente es popular entre los peruanos, si no que también es muy aceptada entre latinos de otras nacionalidades. Tienen previsto capturar los paladares de todas esas personas en el nuevo local que abrirán en Reston, VA?

Si, esa es una de nuestras principales características, que si bien estamos en el corazón de la de la familia peruana, nuestro publico es internacional, incluso como te decía a veces me acerco a las mesas y veo que hay personas de Ucrania, Polonia, Colombia, El Salvador, hasta de Rusia, que vienen a comer lo cual a mí me parece increíble que me pidan más ají o que les guste más el rocoto pensé que era una cosa latina, yo lo veía cuando vivia en Miami con los venezolanos y colombianos quienes adoran nuestra comida de eso yo estaba seguro porque lo había visto, pero gente de muchos más kilómetros de distancia que no tendrían ni siquiera una idea más o menos de lo que es nuestra comida se quedan bastante sorprendidos de una manera positiva, tengo bastante orgullo, de alguna manera ser un embajador de mi país fuera de él y siempre pregonando la cultura con la cual crecí.

Cuando abran el nuevo restaurante en Reston, estarás entrenando al personal ahí, cual va a ser tu rol ?

Sí, lógicamente al trabajar para Centurion y Pisco Y Nazca, vamos nosotros todos a apoyar la apertura, una apertura un restaurante siempre es un poco tediosa y se necesitan muchas manos lógicamente estamos entrenando a las personas que van a estar allá, al igual yo voy a ayudarlos en todo lo posible pero yo voy a permanecer aquí en DC. voy a estar lógicamente entrenando aquí un chef para allá, al igual que hay 5 estaciones aquí básicamente en Pisco y Nazca que es cevicheria, freidora, wok, saute y pasteleriá esas 5 estaciones van a estar abriendo allá también y las personas están en siendo entrenadas aquí.

Quién cocina en casa tu o tu mujer?

Ella

Nada que estoy muy feliz de trabajar acá, me gusta mucho el proyecto me gusta me gusta estar en una empresa que como no todos los chefs son peruanos, todos han tenido la la opción de ver realmente conoces lo que es un lomo saltado cómo se hace la receta pero otra cosa es que le brinde la oportunidad de vivir la experiencia por ejemplo de comer los anticuchos abajo del puente de suspiros, son cosas que me gustan, que otras personas de la compañía evidencien y se enamoren también de nuestra comida, es por eso que que tengo tanta simpatía por la empresa estoy siento como entrenando a tu gente aquí o sea los aprendices del presente que recibe Empieza

te sientes bien entrenándolos sí y justamente trata de involucrarnos un poco que la cocina es más allá de yo creo que es un arte y trato de involucrarlos en eso no por ejemplo les comento que porque causa que se llevó no básicamente peruano es que la guerra con Chile y como novio lo único que existe en Perú y abunda es papa es en que esperaban en la paradas de los trenes darle de comer a los soldados y les decían por la causa yo ya salí que entonces que se genera esta causa que ustedes están haciendo para que me encuentren un poco sentido

Para ti, qué componentes tiene que tener un buen ceviche, cual es la clave?

Yo creo mucho en los ingredientes, mientra tu brindes ingredientes de calidad, el mejor, tus comidas van a salir bien, un buen ceviche depende del pescado y el limón, el cual es ironico porque muchas personas miran ese limón peruano pequeño y dicen de ahí va a salir todo ese jugo? y cuando lo exprimen dicen, wow!, otro de los ingredientes es el cariño que uno le pone al hacerlo, cuando uno está de muy buen humor, las cosas salen mejor igual eso yo creo que se transmite a la comida.

Algun chef que admiras?

Yo creo que hay varios chefs que están haciendo un buen trabajo en Peru, pero de los chefs que admiro mucho son el dueño de Cosme, James Berkemeyer, otro es el dueño de Mayta, Jaime Pesaque, yo he visto crecer mucho ese restaurante y me enorgullese que ahora esté entre uno de los 25 mejores del mundo y por supuesto no podemos dejar de mencionar, porque fue el que inicio toda éste ola del auge de la gastronomía, Gastón Acurio.

Te gusta que te digan cocinero o chef?

Yo no tengo nigún cliché, incluso le digo a los chicos que si me dicen Maurio o chef para mi está bien.