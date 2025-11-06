El arzobispo de Washington revela que le diagnosticaron cáncer y se someterá a una cirugía

Un líder católico del área de Washington D.C. será operado la próxima semana para extirparle un tumor canceroso.

El cardenal Robert McElroy, octavo arzobispo de Washington, ha sido diagnosticado con liposarcoma y se le extirpará quirúrgicamente el cáncer el 13 de noviembre, según informó la arquidiócesis de Washington en una actualización publicada el miércoles en su sitio web .

El comunicado indica que el pronóstico de McElroy es bueno, ya que el cáncer no es agresivo y tiende a no hacer metástasis.

«Afronto este desafío con serenidad y tengo la esperanza y la fe de que, con la gracia de Dios, seré arzobispo de Washington durante muchos años más», declaró el hombre de 71 años en un comunicado. «Les pido sus oraciones y apoyo en estos días y planeo retomar mis funciones por completo dos semanas después de la cirugía».

McElroy fue nombrado para la Arquidiócesis de Washington, que incluye Washington D.C. y varios condados de Maryland, por el Papa Francisco en enero. Se convirtió en cardenal en 2022.

En 2010, McElroy fue nombrado obispo auxiliar en San Francisco por el Papa Benedicto XVI, y en 2015 se convirtió en el sexto obispo de la Arquidiócesis de San Diego.

Nació en San Francisco y asistió a la Universidad de Harvard en 1972. Obtuvo una maestría en divinidad en el Seminario de San Patricio en 1979 .