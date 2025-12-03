¿Donald el Dormilón? La salud de Trump bajo la lupa

Donald Trump todavía se burla de su predecesor llamándolo «Joe el Dormilón». Pero fue él quien pareció luchar por mantenerse despierto en una reunión de gabinete el martes.

El mandatario de 79 años, la persona de mayor edad en ser elegida para presidir Estados Unidos, cerró los ojos en repetidas ocasiones mientras su equipo se turnaba para elogiar su liderazgo frente a las cámaras.

El incidente puso la salud del líder republicano de nuevo bajo la lupa, mientras él y sus asesores desmentían las especulaciones previas sobre el tema.

La Casa Blanca rechazó rotundamente cualquier sugerencia de que Trump estuviera dormitando el martes.

«El presidente Trump escuchó atentamente y dirigió toda la maratónica reunión de gabinete de tres horas», afirmó la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, en una declaración a la AFP el miércoles.

Leavitt destacó la «increíble» respuesta de Trump al final de la reunión, cuando arremetió contra los inmigrantes somalíes. «Este momento épico puso fin a la novena reunión de gabinete del presidente Trump en su segundo mandato, todas las cuales han sido completamente abiertas a la prensa para que todo el mundo las vea», dijo.

– «Más lúcido que hace 25 años» –

De hecho, al inicio de la extensa reunión del martes, Trump desestimó las sugerencias de que estaba perdiendo energía. «Siempre encuentran algo nuevo, como ‘¿goza de buena salud? Biden estaba genial, pero ¿Trump tiene buena salud?'», comentó Trump a los periodistas, calificándolos de «locos».

E insistió en que «aprobó con éxito» una prueba de salud cognitiva. «Les haré saber cuando haya algo mal. Habrá algún día en que eso nos pase a todos. Pero ahora mismo creo que estoy más lúcido que hace 25 años», afirmó.

Sin embargo, minutos después, se pudo ver a Trump cerrando los ojos durante varios segundos seguidos mientras los miembros del gabinete enumeraban los logros de la administración en su primer año de regreso al poder.

Incluso pareció hacerlo mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, sentado justo a su lado, describía a Trump como el «único líder en el mundo» que podría ayudar a poner fin a la guerra en Ucrania.

Todo esto ocurrió menos de un mes después de que Trump también pareciera cerrar los ojos por un tiempo durante un evento en el Despacho Oval sobre la reducción de los precios de medicamentos.

El enfoque en la salud de Trump se intensificó a finales de noviembre después de que un artículo de The New York Times dijera que el presidente estadounidense había reducido drásticamente sus eventos públicos, viajes internos y horas de trabajo en comparación con su primer mandato.

– Chequeo y resonancia –

Al tiempo que Trump arremetió contra el «artículo difamatorio», Leavitt mostró durante una rueda de prensa esta semana páginas impresas de artículos anteriores de The New York Times que, según ella, habían minimizado las preocupaciones sobre la salud de Biden.

La ira en la Casa Blanca ha sido alimentada por lo que alegan fue un encubrimiento mediático de la salud de Biden mientras estaba en el cargo.

A Trump le encanta contrastar su vigor con el de Biden. El demócrata abandonó la elección de 2024 a la edad de 81 años después de un desastroso desempeño en un debate que generó preocupaciones sobre su edad y agudeza mental.

La salud de los presidentes de Estados Unidos siempre es una preocupación global, y ahora la de Trump vuelve a estar en el punto de mira. Fue objeto de burlas en los programas nocturnos de televisión debido a la reunión de gabinete, con el comediante Jimmy Kimmel mostrando imágenes de Trump con los ojos cerrados en su programa en la cadena ABC.

«Cuéntanos otra vez lo de Joe el Dormilón, ¿quieres?», dijo Kimmel.

Los usuarios de las redes sociales también se preguntaron si Trump estaría cansado después de una ráfaga de más de 160 publicaciones nocturnas y matutinas en Truth Social entre el lunes y el martes, aunque se sabe que algunos de sus mensajes son publicados por su personal.

Además, Trump ha enfrentado durante mucho tiempo críticas por la poca transparencia en torno a su salud. Después de preguntas sobre un segundo chequeo médico «anual» en el hospital en octubre que incluyó una resonancia magnética, su médico oficial dijo esta semana que el examen «preventivo» mostró que el mandatario tenía una salud cardiovascular «excelente».