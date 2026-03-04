Detectan más adicción al cannabis entre adolescentes y preadolescentes

El Hospital Nacional Infantil de Washington D. C. afirma que está tratando a un número cada vez mayor de adolescentes (e incluso algunos niños de tan solo 11 años) por consumo y adicción al cannabis.

“Los pacientes más jóvenes que atendemos están en sexto grado. Los pacientes típicos suelen estar en la secundaria”, dijo el Dr. Siva Kaliamurthy, psiquiatra que dirige el programa de adicciones del hospital.

Tras la apertura de la clínica en 2022, la mayoría de sus pacientes acudían por adicción al fentanilo. Sin embargo, últimamente, el hospital ha observado una disminución continua de casos de fentanilo, mientras que los de cannabis están aumentando.

“Estamos viendo que más niños y familias acuden a nuestra sala de emergencias, a los consultorios de nuestros pediatras de atención primaria y a nuestra clínica del programa de adicciones en busca de ayuda por su consumo de cannabis”, dijo Kaliamurthy.

El principal problema, dijo, es la potencia de los productos de cannabis actuales.

Kaliamurthy explicó que una planta típica de marihuana solía contener entre un 1% y un 5% de THC, la sustancia química que produce el efecto psicoactivo. Ahora, muchas plantas contienen entre un 20% y un 25% de THC, y los vaporizadores o cartuchos de cannabis pueden contener hasta un 70%.

Debido a las diferencias a lo largo de los años, Kaliamurthy advirtió que las familias podrían estar subestimando los riesgos para sus hijos.

«Creo que se está minimizando el riesgo porque mucho de lo que sabemos sobre el cannabis proviene de la época en que su potencia era muy, muy baja en comparación con lo que los niños están expuestos hoy en día», dijo Kaliamurthy.

Los productos fuertes de cannabis pueden ser especialmente riesgosos para los cerebros jóvenes en desarrollo.

Estudios recientes en California y Canadá encontraron que los niños que consumen productos de cannabis tienen más probabilidades que otros de desarrollar psicosis o trastorno bipolar.

Centrarse en la prevención

Según lo que Children’s National escucha de sus pacientes, los vaporizadores y cartuchos de cannabis son fáciles de conseguir para los jóvenes (y de ocultar a los adultos).

«No tienen el olor típico asociado con los productos de cannabis y estos vaporizadores y cartuchos a menudo están diseñados para parecerse a otras cosas que parecen videojuegos, algunos de ellos parecen resaltadores», dijo Kaliamurthy.

Animó a las familias a prestar atención a los cambios en el comportamiento o los gastos de sus hijos, ya que pueden ser indicios de un problema. Muchos adolescentes también consumen otras sustancias, principalmente alcohol o nicotina.

“Otra razón común por la que atendemos a niños es el llamado síndrome de hiperémesis cannabinoide”, dijo Kaliamurthy. “Se trata de episodios de vómitos y dolor abdominal, que a menudo provocan deshidratación e incapacidad para retener los alimentos, y terminan siendo ingresados ​​por razones médicas”.

Agregó que una vez que un niño o adolescente es adicto a la marihuana, hay pocas opciones aprobadas para su tratamiento.

“Actualmente no existen medicamentos recomendados ni aprobados por la FDA para el trastorno por consumo de cannabis, a diferencia de quienes tienen problemas con el consumo de nicotina, alcohol u opioides”, dijo Kaliamurthy. “A menudo nos limitamos a intervenciones conductuales y, en general, hay ayuda disponible, pero necesitamos investigar mucho más sobre cómo ayudar realmente a estos jóvenes”.