Consejos de fin de año para comprar el vehículo de sus sueños

A medida que nos acercamos a la temporada de fiestas, es posible que desee darse un capricho con el juego de ruedas que ha estado mirando, o quizás sea hora de comprar el coche de sus sueños a su ser querido. En el clima financiero actual, administrar los costos de su vehículo de manera eficiente es clave, ya que podría ayudarle a ahorrar dinero y limitar los posibles dolores de cabeza en el futuro. Estos son algunos consejos útiles para finalmente hacer esa compra para su vehículo de ensueño (o el de un ser querido) en estas fiestas:

Establezca su presupuesto de vacaciones y cíñase a él. Hay una variedad de gastos diferentes que vienen con la compra de un automóvil: el costo de compra, el seguro, el mantenimiento y el combustible son algunos de ellos. Saber cuánto puede pagar, especialmente si planea pagarlo con el tiempo, es clave para evitar una factura de automóvil que estire sus finanzas. Busque acceso a diferentes herramientas y sugerencias de elaboración de presupuestos que pueden ayudarle a ahorrar para su compra.

Busque las mejores ofertas navideñas. Al igual que muchos otros artículos, los vehículos tienen un ciclo de precios; el final del año tiende a ser cuando se puede encontrar una mejor oferta, ya que los concesionarios pueden necesitar cumplir con las cuotas o liquidar el inventario. Por lo general, asegúrese de tomar en cuenta varios vehículos y comprar en varios concesionarios para obtener el mejor precio.

Pruebe el vehículo para asegurarse de que se adapta a sus necesidades. Este es su momento para ver cómo se ve y se siente el vehículo, probar los sistemas interiores y averiguar si el vehículo se adapta a sus necesidades. Programa citas para la prueba de conducción para asegurarse de que el coche que desea sigue disponible, idealmente unos pocos en el mismo día o semana para mantener sus impresiones frescas en su mente. También es útil simular sus condiciones de conducción diarias en la medida de lo posible, como llevar asientos de coche o equipos que pueda tener en su coche a diario. Después de la prueba de conducción, puede preguntar por la garantía del coche y los requisitos de combustible y mantenimiento, así como la posibilidad de obtener una prueba de conducción prolongada o llevar el coche a su propio mecánico para obtener una segunda opinión.

Determine si está financiando o arrendando. Existen beneficios tanto de un arrendamiento como de un préstamo. Con un préstamo, no hay límite de millaje y usted es libre de personalizar y cambiar el automóvil según lo considere conveniente. Después de completar sus pagos financieros, usted es el propietario. Los arrendamientos generalmente tienen costos iniciales más bajos que los pagos de préstamos, y al final del plazo usted puede devolver, comprar o cambiar el vehículo. Pero tenga en cuenta que la mayoría de los arrendamientos tienen un límite de millaje, por lo que puede que no sea la mejor opción si viaja con frecuencia.

Cómo saber si un vehículo eléctrico es adecuado para usted. Con tantos fabricantes importantes construyendo vehículos eléctricos, hay más opciones que nunca. Sin embargo, el costo, el mantenimiento, la autonomía y la logística de carga son factores clave a tener en cuenta. Para el mantenimiento, los vehículos eléctricos suelen requerir menos mantenimiento que los coches tradicionales. Las baterías de los vehículos eléctricos tienden a estar cubiertas por garantías de 8 a 10 años (duración de la cantidad de tiempo que la mayoría de las personas poseen sus vehículos), pero los neumáticos de los vehículos eléctricos se degradan más rápido debido al peso de la batería. Y al igual que los precios del gas varían, también lo hacen los costes de electricidad, según su ubicación, su estilo de conducción y el tamaño de su batería.

El rango medio de un vehículo eléctrico con una batería totalmente cargada es de aproximadamente 400 km, pero ese número depende de la marca y el modelo, así como de otros factores como el clima, las condiciones del tráfico y el estilo de conducción. Y cuando se trata de infraestructura de carga, algunas ciudades y estados pueden tener más estaciones de carga que otras. Asegúrese de planificar su viaje con anticipación y trazar su ruta.

Asegúrese de hacer sus deberes antes de hacer esa gran compra. Hay muchas herramientas disponibles que pueden ayudarle a planificar los costos además de los pagos del préstamo o arrendamiento del vehículo, como impuestos sobre las ventas, cuotas de inscripción y seguro, que pueden variar según la marca del automóvil, el modelo e incluso el color. Por ejemplo, el uso de una calculadora de pago de automóvil puede ayudarle a calcular el pago mensual de su automóvil para diferentes escenarios, ingresando la cantidad aproximada que le gustaría financiar junto con otra información básica.

Para obtener más herramientas y sugerencias sobre presupuestos para automóviles, visite autofinance.chase.com.

Solo con fines informativos/educativos: las opiniones y estrategias descritas en este artículo o proporcionadas a través de enlaces pueden no ser adecuadas para todos y no pretenden ser asesoramiento/recomendación específicos para ningún negocio. La información se ha obtenido de fuentes que se consideran fiables, pero JPMorgan Chase & Co. o sus filiales y/o subsidiarias no garantizan su integridad o exactitud. El material no pretende proporcionar asesoramiento legal, fiscal o financiero ni indicar la disponibilidad o idoneidad de ningún JPMorgan Chase Bank, N.A. producto o servicio. Debe considerar cuidadosamente sus necesidades y objetivos antes de tomar cualquier decisión y consultar al/a los profesional(es) adecuados. Las perspectivas y el rendimiento pasado no son garantías de resultados futuros. JPMorgan Chase & Co. y sus filiales no son responsables ni proporcionan ni avalan productos, servicios u otro contenido de terceros.

Productos de depósito proporcionados por JPMorgan Chase Bank, N.A. Miembro FDIC. Prestamista de igualdad de oportunidades.

Patrocinado por JPMorganChase – © 2025 JPMorgan Chase & Co.