Comienzan a lidiar con la ‘parodia’ de la hepatitis C no tratada

Demasiados estadounidenses se están perdiendo una cura para la hepatitis C, y un estudio que se está llevando a cabo en un rincón muy afectado de Kentucky está explorando una forma sencilla de empezar a cambiar eso.

La clave: Diagnóstico en el lugar para reemplazar las pruebas de múltiples pasos de hoy.

En aproximadamente una hora y con solo un pinchazo de sangre en el dedo, los investigadores pueden decirles a algunos de los pacientes más difíciles de tratar (personas que se inyectan drogas) que tienen hepatitis C y entregarles medicamentos que pueden salvarles la vida.

Esperar las pruebas estándar «incluso uno o dos días para alguien que está usando drogas activamente, podemos perder el contacto con ellos», dijo Jennifer Havens de la Universidad de Kentucky, quien dirige el estudio en el condado rural de Perry. Comenzar el tratamiento de inmediato «eso es enorme, absolutamente enorme».

El diagnóstico de hepatitis C en una sola visita ya se ofrece en otros países, y ahora la Casa Blanca quiere que sea una prioridad aquí.

“Es francamente vergonzoso” que Estados Unidos no tenga esa opción, dijo Jeffrey Weiss del sistema de salud Mount Sinai de Nueva York, que trabaja con un programa comunitario de extensión de la hepatitis C. “Tenemos muchas personas a las que hemos evaluado y queremos darles sus resultados y no podemos encontrarlos”.

Se estima que al menos 2,4 millones de estadounidenses tienen hepatitis C, un virus que ataca silenciosamente el hígado y provoca cáncer o la necesidad de un trasplante de órganos. Conduce a más de 14.000 muertes al año. Eso es a pesar de que una pastilla diaria tomada durante dos o tres meses podría curar a casi todos con pocos efectos secundarios.

Sin embargo, en los EE. UU., más del 40 % de las personas con hepatitis C no saben que están infectadas. Menos de 1 de cada 3 pacientes asegurados que son diagnosticados continúan recibiendo tratamiento oportuno. Y están surgiendo nuevas infecciones entre los adultos más jóvenes que comparten agujas de drogas.

“Esto es una parodia”, dijo el Dr. Francis Collins, exdirector de los Institutos Nacionales de Salud que ahora es asesor de la Casa Blanca que diseña una nueva estrategia nacional para abordar la hepatitis C.

Los que tienen más probabilidades de pasar desapercibidos son las «personas en tiempos difíciles» (aquellos que se inyectan drogas, no tienen seguro o tienen Medicaid, o no tienen hogar o están encarcelados) que no pueden navegar lo que Collins llama el proceso de diagnóstico «torpe» y otros barreras a las costosas pastillas.

Para el país, no abordar esas desigualdades “se siente como una falla moral”, dijo Collins a The Associated Press.

Se insta a todos los adultos estadounidenses a hacerse la prueba de la hepatitis C, un análisis de sangre que simplemente indica si alguien ha estado expuesto. Debido a que el sistema inmunitario a veces elimina el virus, cualquier persona que dé positivo debe hacerse un tipo diferente de análisis de sangre para confirmar que todavía está infectado. Si es así, regresan nuevamente para que se les prescriba el tratamiento.

Pero en Gran Bretaña, Australia y partes de Europa, las personas pueden obtener pruebas de diagnóstico de hepatitis C en el acto, utilizando una máquina fabricada por Cepheid Inc., con sede en California. Es una especie de laboratorio en una caja que es especialmente útil para dispositivos móviles. clínicas y programas de intercambio de agujas donde las poblaciones difíciles de alcanzar pueden hacerse la prueba y comenzar el tratamiento en una sola visita.

Este tipo de tecnología no es nueva: la versión de Cepheid ya se usa en los EE. UU. para realizar pruebas rápidas de COVID-19, gripe y ciertas infecciones bacterianas, entre otras cosas. Pero los fabricantes de pruebas no han pasado por el complejo proceso regulatorio de EE. UU. para obtener la aprobación para diagnosticar la hepatitis C.

El director científico, David Persing, dijo que Cepheid espera dar ese paso el próximo año, utilizando un nuevo programa de la era de la pandemia que simplificaría la evidencia necesaria para la aprobación de una opción de prueba y tratamiento de fácil acceso.

Las pruebas no son el único obstáculo. Un curso completo de píldoras contra la hepatitis C cuesta alrededor de $24,000, mucho menos que cuando salieron al mercado por primera vez, pero lo suficiente como para que muchos estados aún restrinjan qué pacientes de Medicaid reciben tratamiento. Algunos requieren prueba de sobriedad para recibir atención, lo que detiene los esfuerzos para detener la propagación actual del virus entre las personas que se inyectan drogas. Otros agregan requisitos burocráticos de «autorización previa» y algunos ordenan consultas con especialistas en hígado, según la Mesa Redonda Nacional de Hepatitis Viral e investigadores de Harvard.

Los programas piloto han intentado superar tales barreras. Por ejemplo, Luisiana negoció una tarifa fija anual para dosis ilimitadas de medicamentos contra la hepatitis C para pacientes de Medicaid y presos estatales. Tuvo un buen comienzo, pero fue interrumpido por la pandemia de COVID-19 y no se ha recuperado: Louisiana ha tratado a unos 12,600 de esos pacientes desde 2019, de un estimado de 40,000 que lo necesitan.

El alcance de los planes de Collins para un programa nacional de hepatitis dependerá de la cantidad de fondos que obtenga la administración de Biden, pero la prueba más rápida y fácil es una prioridad.

En el condado de Perry, Kentucky, el equipo de Havens utiliza la prueba Cepheid en un estudio financiado por los NIH sobre cómo mejorar la atención de los pacientes con hepatitis C que luchan contra la adicción. Mientras los posibles participantes del estudio esperan los resultados de sus pruebas, los investigadores les enseñan sobre el virus y les ofrecen otros servicios de salud.

“Incluso si dan negativo, todavía obtuvieron algo” útil de la visita, dijo Havens.