‘Jack Ryan’ de Krasinski regresa a la televisión después de 3 años de espera

La tercera temporada de » Tom Clancy’s Jack Ryan «, protagonizada por John Krasinski, regresa a Amazon Prime Video con una historia que puede resultar familiar.

Conocemos a Ryan, ahora estacionado en Roma, cuando descubre un complot clandestino de Rusia para invadir los países vecinos y recrear el imperio soviético.

Los episodios se escribieron hace tres años y la producción terminó mucho antes de que Rusia invadiera Ucrania .

La filmación de “Jack Ryan” se retrasó cuando la pandemia obligó a cerrar todo. Krasinski centró su atención en un noticiero casero semanal llamado » Algunas buenas noticias «, compartiendo historias positivas durante un momento oscuro. Como muchos, no se centró en la dieta y el ejercicio durante la cuarentena.

Kraskinski bromea que su forma de «Algunas buenas noticias» era ideal porque nunca lo veías de pie, ya que siempre estaba sentado como un presentador de noticias. Ni siquiera viste la mitad inferior de mí. Ahí es donde me sentí más cómodo”, dijo.

Cuando llegó el momento de abrocharse el cinturón, Krasinski dijo que estaba motivado por la idea de que el programa sería una razón para que muchos finalmente reanudaran el trabajo después de meses de espera.

“En realidad fue algo muy purificador”, dijo Krasinski, quien también es productor ejecutivo y ayuda a escribir los episodios. “Asumí una gran responsabilidad con todos estos cientos de personas que fueron lo suficientemente valientes como para arriesgar sus vidas para recuperar nuestra industria de alguna manera pequeña.

“Fue casi como ponerme en mi mejor forma posible, tanto física como mentalmente, para prepararme para algo que sabíamos que sería mucho más diferente y mucho más desgarrador, pero con suerte valdría mucho más la pena”.

En los nuevos episodios, que comienzan a transmitirse el miércoles. Los intentos de Ryan de alertar a la CIA sobre su descubrimiento sobre Rusia dan como resultado que la agencia se vuelva contra él y emita una Notificación Roja pidiendo su arresto y extradición a los EE. UU. para enfrentar cargos. El exjefe de Ryan, James Greer (interpretado por Wendell Pierce), ayuda tanto como puede desde adentro, y Ryan busca a su viejo amigo Mike November (Michael Kelly), quien dejó la agencia al final de la segunda temporada, para ayudar a frustrar la política de Rusia. plan.

La relación de Krasinski y Kelly en la pantalla ofrece algunos momentos de ligereza, en medio de toda la acción y la catástrofe que se avecina. Kelly, conocida por papeles serios como «House of Cards», dice que es divertido tener esos momentos más ligeros en la pantalla.

“John escribirá muchas de esas frases ingeniosas para mí ese día y estoy muy agradecida de tener el humor. Poder tocar algo un poco más cercano a mí fue un placer”, dijo Kelly.

«Jack Ryan» también ha hecho que Kelly aprecie la dedicación de aquellos que nos protegen a diario «desde los Navy SEAL hasta los oficiales de policía de la Autoridad Portuaria». Dice que muchos son fanáticos del programa y les gusta hablar con él sobre las realidades del trabajo.

“Les digo a mis hijos todo el tiempo: ‘(Cuando) pasemos a un oficial de policía, digan gracias… Ves a alguien en las fuerzas armadas. Dices gracias. Nuestros veteranos regresan a casa y están tan desatendidos en este país. Necesitamos estar haciendo más y debemos decir más gracias”.

Para Pierce, el papel le ha dado una nueva perspectiva de su propio hermano, quien se desempeñó como agregado militar en Bielorrusia.

“Me di cuenta de que había tantas cosas que él hacía que yo no sabía, y que él no compartía con la familia. Solo quería asegurarme de que supiera que podía compartir conmigo ahora que está fuera del ejército, el impacto que tiene. Me da mucho que pensar. Y realmente el estudio del comportamiento humano es de lo que se trata la actuación”.

“Tom Clancy’s Jack Ryan” concluirá con su cuarta temporada, que ya ha terminado de rodarse. Su fecha de lanzamiento aún no ha sido anunciada.