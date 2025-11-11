ByHeart retira del mercado la leche infantil vendida en todo el país ante el creciente brote de botulismo infantil

ByHeart, fabricante de leche de fórmula orgánica para bebés, retiró del mercado todos sus productos vendidos en todo el país el martes, días después de que se retiraran algunos lotes en un brote creciente de botulismo infantil.

Al menos 15 bebés en 12 estados se han enfermado a causa del brote desde agosto, y se esperan más casos, según funcionarios de salud estatales y federales. Todos los bebés fueron hospitalizados tras consumir la fórmula ByHeart, indicaron las autoridades. No se han reportado fallecimientos.

Los responsables de ByHeart ampliaron la retirada voluntaria, inicialmente anunciada el sábado, de dos lotes, a todos los productos que se encuentran en los hogares de los consumidores y en las tiendas. Esto incluye la fórmula infantil ByHeart Whole Nutrition y los sobres de fórmula en polvo Anywhere Pack. La empresa vende aproximadamente 200 000 latas de fórmula infantil al mes en línea y en tiendas como Target, Walmart, Albertsons y Whole Foods, según el Dr. Devon Kuehn, director médico.

Los padres y cuidadores que tengan la fórmula en sus hogares “deben interrumpir inmediatamente su uso y desechar el producto”, dijo Kuehn.

Los responsables de la empresa afirmaron que llevaron a cabo la inusual retirada “en estrecha colaboración” con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos “a pesar de que ningún producto ByHeart sin abrir ha dado positivo” en las pruebas de contaminación.

Funcionarios de salud de California confirmaron previamente que una muestra de una lata abierta de fórmula infantil ByHeart, administrada a un bebé que enfermó, contenía el tipo de bacteria que causa la toxina relacionada con el brote.

“Esta acción subraya la misión principal de ByHeart: proteger a los bebés por encima de todo”, dijo la compañía en un comunicado.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) está investigando 84 casos de botulismo infantil detectados desde agosto. De ellos, 36 consumieron leche de fórmula infantil, y más de un tercio recibió la fórmula ByHeart, según informó la agencia en un comunicado.

“Esta información demuestra que la fórmula de la marca ByHeart está representada de manera desproporcionada entre los bebés enfermos en este brote, especialmente teniendo en cuenta que ByHeart representa aproximadamente el 1% de todas las ventas de fórmula infantil en los Estados Unidos”, señala el comunicado de la FDA.

ByHeart produce la fórmula infantil en polvo en una planta en Allerton, Iowa, y luego la envía a una planta en Portland, Oregón, para su envasado y distribución, explicó Kuehn. Inspectores de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) visitaron la planta de Portland el lunes, añadió.

Además de la amplia retirada del mercado, la empresa afirmó que está analizando cada lote de fórmula con un laboratorio externo independiente, proporcionando a las autoridades sanitarias pleno acceso a sus instalaciones y compartiendo los resultados con los organismos reguladores a medida que estén disponibles.

El botulismo infantil es una enfermedad rara y grave que afecta a bebés menores de un año, cuya microbiota intestinal aún no está madura. Se produce cuando los bebés ingieren bacterias que contienen esporas que producen una toxina en el intestino. Entre los síntomas se incluyen estreñimiento, dificultad para alimentarse, párpado caído, hipotonía muscular, dificultad para tragar y problemas respiratorios.

Los bebés que presenten esos síntomas necesitan atención médica inmediata. El único tratamiento para la infección es BabyBIG, un medicamento intravenoso elaborado a partir del plasma sanguíneo de personas vacunadas contra el botulismo.