Abren investigación a Tesla tras más accidentes relacionados con su llamada tecnología de conducción autónoma total

Los reguladores federales de seguridad automotriz abrieron otra investigación sobre la llamada tecnología de conducción autónoma total de Tesla después de docenas de incidentes en los que sus vehículos se saltaron los semáforos en rojo o circularon por el lado equivocado de la carretera, a veces chocando contra otros vehículos y hiriendo a personas.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) informó en un informe fechado el martes que cuenta con 58 informes de incidentes de vehículos Tesla que infringieron las normas de seguridad vial al operar en modo de conducción autónoma completa. En los informes a los reguladores, muchos conductores de Tesla afirmaron que los vehículos no les avisaron de este comportamiento inesperado.

En agosto, un jurado de Miami determinó que Tesla era parcialmente responsable de un accidente mortal ocurrido en 2019 en Florida que involucró su tecnología de asistencia al conductor Autopilot (que es diferente a la conducción autónoma total) y debe pagar a las víctimas más de 240 millones de dólares en daños.

Tesla dijo que apelaría la decisión.

La nueva investigación abarca 2.882.566 vehículos, prácticamente todos Tesla equipados con tecnología de conducción autónoma completa (FSD), de la cual existen dos tipos. El software de asistencia al conductor de nivel 2, o «Conducción Autónoma Completa (Supervisada)», requiere que los conductores presten plena atención a la carretera. La compañía aún está probando una versión que no requiere la intervención del conductor, algo que el propietario y director ejecutivo de la automotriz, Elon Musk, lleva años prometiendo implementar.

La nueva investigación surge tras otras investigaciones sobre la función FSD de los Tesla, a la que se le atribuyen varias lesiones y muertes. Tesla ha reiterado que el sistema no puede conducirse solo y que los conductores humanos deben estar preparados para intervenir en todo momento.

La NHTSA también está investigando a Tesla por una tecnología de «invocación» que permite a los conductores indicar a sus coches que se dirijan a su ubicación para recogerlos. Esta función, según se informa, ha provocado algunos accidentes leves en aparcamientos. El año pasado se abrió una investigación sobre las funciones de asistencia al conductor en 2,4 millones de Teslas tras varios accidentes con niebla y otras condiciones de baja visibilidad, incluido uno en el que falleció un peatón.

La NHTSA inició otra investigación en agosto para analizar por qué Tesla aparentemente no había informado los accidentes rápidamente a la agencia, como lo exigen sus reglas.

Las investigaciones de la NHTSA a menudo pueden dar lugar a retiros de vehículos del mercado.

Musk se encuentra bajo presión para demostrar que los últimos avances en sus funciones de asistencia al conductor no solo han solucionado estos fallos, sino que han logrado que los conductores más eficientes ya ni siquiera tengan que mirar por la ventana. Recientemente prometió poner cientos de miles de estos coches autónomos y robotaxis Tesla en circulación para finales del próximo año.

Las acciones de Tesla cayeron un 2% el jueves.