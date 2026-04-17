Viuda de 85 años detenida por el ICE regresa a casa

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, anunció que una viuda francesa de 85 años, hija de un veterano militar estadounidense que se encontraba bajo custodia de inmigración en Estados Unidos, regresó a casa el viernes.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos detuvieron a Marie-Thérèse Ross en Alabama el 1 de abril después de que excediera el plazo de su visa de 90 días, según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

“Regresó a Francia esta mañana, lo cual es una satisfacción para nosotros”, dijo Barrot a los periodistas durante una visita a la ciudad sureña de Montpellier el viernes.

Barrot dijo que no haría comentarios sobre el caso específico, pero afirmó que algunos de los métodos del ICE “no se ajustan” a los estándares franceses y “no son aceptables para nosotros”. Barrot se refirió a “la violencia que suscitó nuestra preocupación”, sin dar más detalles.

Ross se encontraba recluido en un centro federal de detención de inmigrantes en Luisiana.

Ella figuraba entre las miles de personas afectadas por la agenda de deportaciones masivas de la administración Trump, que ha detenido a los cónyuges de soldados y veteranos militares estadounidenses que anteriormente habían recibido un trato más indulgente en virtud de políticas que fueron derogadas.

Según los registros matrimoniales del condado de Calhoun, Ross se casó con William Ross, residente de Alabama, en abril del año pasado. Ross falleció en enero, según un obituario publicado por su familia, que indica que fue capitán del Ejército de los Estados Unidos.