Una periodista fue puesta en libertad bajo fianza tras ser detenida por motivos de inmigración

Una reportera de un medio de comunicación en español de Tennessee, que alega haber estado detenida injustamente durante más de dos semanas, fue puesta en libertad el jueves tras pagar una fianza autorizada recientemente por un juez, según informaron sus abogados.

Estefany Rodríguez Flórez, reportera de Nashville Noticias conocida por sus artículos críticos sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), estuvo bajo custodia del ICE tras su arresto el 4 de marzo durante un control de tráfico. Estuvo detenida en la cárcel del condado de Etowah, Alabama, y ​​posteriormente en el Centro de Procesamiento del ICE del Sur de Luisiana, en Basile, Luisiana.

“Agradecemos que Estefany pueda marcharse en libertad para estar con su familia mientras continúa luchando por su derecho a permanecer en su comunidad y en los Estados Unidos”, dijo Mike Holley, abogado de Rodríguez, en un comunicado.

Rodríguez, ciudadana colombiana, ingresó legalmente a Estados Unidos y ha residido en el país durante los últimos cinco años, según consta en los documentos judiciales presentados por su abogado. Posee un permiso de trabajo válido y solicitó asilo político y estatus legal a través de su esposo, ciudadano estadounidense. Sus abogados indicaron que no tenía antecedentes penales, contaba con un historial laboral estable, vínculos con la comunidad y una hija de siete años a su cargo.

En una demanda judicial por detención injustificada, con el apoyo de la Coalición de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee, los abogados de Rodríguez argumentan que fue objeto de persecución porque sus reportajes han sido críticos con las prácticas del ICE bajo la administración del presidente Donald Trump, afirmando que se violaron sus derechos de la Primera Enmienda y sus derechos al debido proceso de la Quinta Enmienda.

El gobierno ha afirmado que no hubo tal violación en lo que fue la decisión discrecional de la agencia de iniciar los procedimientos de deportación y ha dicho que los derechos de la Primera Enmienda «pueden ni siquiera ser aplicables a un inmigrante ilegal».

El lunes, un juez de inmigración de Luisiana fijó una fianza de 10.000 dólares para su liberación.

Holley afirmó que planean continuar con el caso de detención injustificada y que están trabajando no solo para lograr su liberación total, sino también «una orden que prohíba al ICE maltratarla de manera similar en el futuro».

Rodríguez solicitó asilo antes de que expirara su visa en septiembre de 2021 y ha permanecido en el país debido a la persecución que sufrió en Colombia y a que abandonar Estados Unidos implicaría renunciar a su solicitud de asilo, según escribieron sus abogados. Su permiso de trabajo mientras esperaba la entrevista de asilo le fue otorgado en febrero de 2022.

Sus abogados afirman que el arresto fue una incautación ilegal y sin orden judicial que violó la Cuarta Enmienda, ya que las autoridades no tenían motivos para creer que pudiera escapar antes de obtener una orden. Los abogados que representan al gobierno federal aseguran tener una orden de arresto, pero sus abogados dudan de su validez. Según ellos, la orden estaba fechada dos días antes del arresto, escrita a mano, arrugada, carecía de su número de identificación y la sección del certificado de notificación estaba en blanco. Otra orden, mecanografiada y fechada el 4 de marzo, fue redactada a máquina.

El abogado de Rodríguez declaró en documentos judiciales que el ICE había reprogramado dos veces una reunión con Rodríguez sobre su caso: la primera vez porque la oficina estaba cerrada debido a una tormenta invernal y la segunda porque un agente no pudo encontrar su cita en el sistema.

Posteriormente, se fijó una nueva reunión para el 17 de marzo.

Rodríguez se encontraba con su esposo en un vehículo oficial de Nashville Noticias cuando este fue rodeado por otros vehículos y ella fue llevada a un centro de detención, según informó el medio de comunicación.

Uno de sus abogados, Joel Coxander, dijo que pasaron más de 10 días antes de que a Rodríguez se le permitiera hablar con él.

Varias asociaciones de prensa han presentado sus propios informes legales, advirtiendo sobre los posibles riesgos que conlleva el arresto de periodistas que no son ciudadanos estadounidenses.

Según el informe elaborado por el Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa, «la consecuencia previsible del arresto y la detención de estas personas es poner fin a esa libertad de expresión y coartar gran parte de la libertad de expresión futura, especialmente por parte de periodistas no ciudadanos que temen que sus reportajes incisivos sobre temas delicados puedan acarrearles la detención».

Tras su detención, Rodríguez fue trasladada a una cárcel del condado de Etowah, en Alabama. Después de pasar un día allí, antes de que pudieran trasladarla en avión a Luisiana, un agente le preguntó si tenía piojos y la devolvieron a la cárcel. Estuvo aislada durante unos cinco días y luego la obligaron a desnudarse en una ducha donde un agente le vertió un líquido químico en la cabeza que le quemó los ojos, según consta en la denuncia.

Posteriormente, el 12 de marzo, fue trasladada a Luisiana.