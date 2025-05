Un joven se declara culpable de robar y extorsionar datos privados de profesores y estudiantes

Un estudiante universitario de Massachusetts se declarará culpable de robar millones de datos privados de estudiantes y profesores de dos empresas estadounidenses de tecnología educativa y extorsionarlos para pedir un rescate, dijo la fiscalía estadounidense.

Matthew Lane, un estudiante de 19 años de la Universidad de Assumption, está acusado de utilizar credenciales de inicio de sesión robadas para acceder a la red informática de una empresa de software y almacenamiento en la nube que presta servicios a sistemas escolares en los EE. UU. y en el extranjero, según la fiscal estadounidense para el distrito de Massachusetts, Leah B. Foley.

PowerSchool no fue nombrado en los documentos judiciales, pero una fuente familiarizada con el caso confirmó la participación de la empresa.

Según los registros judiciales, Lane supuestamente amenazó con revelar los nombres, números de teléfono, números de seguro social, direcciones residenciales e historiales médicos de 60 millones de estudiantes y 10 millones de profesores si la empresa no pagaba un rescate de aproximadamente 2,85 millones de dólares en Bitcoin.

Foley dijo que las acciones de Lane “infundieron miedo en los padres de que la información de sus hijos había sido filtrada a manos de criminales, todo para agregarle un punto a su cinturón de piratería informática”.

Un abogado que representa a Lane no respondió a una llamada telefónica de The Associated Press solicitando comentarios el miércoles. Lane, residente de Sterling, Massachusetts, enfrenta cargos de conspiración para cometer ciberextorsión, ciberextorsión, acceso no autorizado a computadoras protegidas y robo de identidad agravado. Aún no se ha programado una audiencia para declararse culpable.

Lane también está acusado de extorsionar a otra compañía de telecomunicaciones la primavera pasada para pagar un rescate de 200.000 dólares amenazando con revelar datos de clientes.

“Aparentemente, Matthew Lane pensó que había encontrado una forma de enriquecerse rápidamente, pero este joven de 19 años ahora está acusado de esconderse detrás de su teclado para obtener acceso no autorizado a un proveedor de software educativo y obtener datos confidenciales que se utilizaron para intentar extorsionar millones de dólares”, dijo Kimberly Milka, agente especial interina a cargo del Buró Federal de Investigaciones (FBI), División de Boston.