Un hombre que pasó 43 años en prisión antes de que se anulara su condena ahora se enfrenta a la deportación

Después de esperar más de cuatro décadas para limpiar su nombre en el asesinato de un amigo en 1980, Subramanyam Vedam estaba a punto de salir en libertad de una prisión de Pensilvania este mes.

En agosto, un juez anuló la condena por asesinato contra Vedam por la muerte de Thomas Kinser, al encontrar nuevas pruebas balísticas que la fiscalía no había presentado durante los dos juicios. Un abogado calificó a Vedam como víctima de una profunda injusticia.

Pero cuando su hermana se disponía a llevarlo a casa el 3 de octubre, el delgado y canoso Vedam fue puesto bajo custodia federal en virtud de una orden de deportación de 1999. El hombre de 64 años, que llegó legalmente a Estados Unidos desde la India cuando tenía nueve meses, ahora se enfrenta a otra ardua batalla legal.

En medio de la estrategia de la Administración Trump de realizar deportaciones masivas , los abogados de Vedam deben convencer a un tribunal de inmigración de que una condena por narcotráfico en la década de 1980 debe ser compensada por los años que pasó injustamente en prisión. Durante un tiempo, la ley de inmigración permitía que las personas que habían reformado sus vidas solicitaran dichas exenciones. Vedam nunca lo hizo entonces debido a la condena por asesinato.

“Él sufrió una profunda injusticia”, dijo la abogada de inmigración Ava Benach. “(Y) esos 43 años no son un borrón y cuenta nueva. Vivió una experiencia extraordinaria en prisión”.

Vedam obtuvo varios títulos universitarios entre rejas, dio clases particulares a cientos de compañeros de prisión y pasó casi medio siglo con una sola infracción, relacionada con arroz traído del exterior.

Sus abogados esperan que los jueces de inmigración consideren la totalidad de su caso. La administración, en un escrito presentado el viernes, se opone a esta iniciativa. Por lo tanto, Vedam permanece en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con capacidad para 1800 personas en el centro de Pensilvania.

“Los inmigrantes ilegales con antecedentes penales no son bienvenidos en Estados Unidos”, dijo un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional en un correo electrónico sobre el caso.

—Señor Vedam, ¿dónde nació usted?

Vedam y Kinser eran amigos de 19 años, hijos de profesores de Penn State, cuando Kinser desapareció. Vedam fue la última persona vista con él. Tras anularse su condena inicial, Vedam se enfrentó a un interrogatorio inusual en su nuevo juicio de 1988.

—Señor Vedam, ¿dónde nació usted? —preguntó Ray Gricar, fiscal del distrito del condado de Centre— . ¿Con qué frecuencia regresa a la India?

“¿Durante tu adolescencia, te interesaste alguna vez por la meditación?”

Gopal Balachandran, el profesor de derecho de Penn State Dickinson que logró la anulación, cree que las preguntas estaban diseñadas para alienarlo del jurado compuesto exclusivamente por personas blancas, que emitió un segundo veredicto de culpabilidad.

Los Vedams estuvieron entre las primeras familias indias en la zona conocida como “Happy Valley”, adonde su padre había llegado como investigador postdoctoral en 1956. Una hija mayor nació en State College, pero “Subu”, como se le conocía, nació cuando la familia regresó a la India en 1961.

Regresaron definitivamente a State College antes de su primer cumpleaños y se convirtieron en la familia que acogió a los nuevos miembros de la diáspora india en la ciudad.

“Estaban totalmente involucrados. Mi padre amaba la universidad. Mi madre era bibliotecaria y ayudó a fundar la biblioteca”, dijo la hermana, Saraswathi Vedam, de 68 años, profesora de obstetricia en Vancouver, Columbia Británica.

Mientras ella se marchaba a la universidad en Massachusetts, Subu se vio inmerso en la contracultura de finales de los años 70, dejándose crecer el pelo y experimentando con drogas mientras asistía a clases en Penn State.

Un día de diciembre de 1980, Vedem le pidió a Kinser que lo llevara a la cercana Lewisburg para comprar drogas. Nunca más se supo de Kinser, aunque su furgoneta fue encontrada frente a su apartamento en State College. Nueve meses después, unos excursionistas hallaron su cuerpo en una zona boscosa a varios kilómetros de distancia.

Vedam fue detenido por cargos de narcotráfico mientras la policía investigaba, y finalmente fue acusado de asesinato. Fue declarado culpable en 1983 y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Para resolver el caso de narcotráfico, se declaró inocente de cuatro cargos de venta de LSD y un cargo de robo. El nuevo juicio de 1988 no le ofreció ningún alivio.

Aunque la defensa cuestionó durante mucho tiempo las pruebas balísticas del caso, el jurado, que escuchó que Vedam había comprado una pistola del calibre .25 a alguien, nunca supo que un informe del FBI sugería que la herida de bala era demasiado pequeña para haber sido disparada con esa arma. Balachandran solo encontró ese informe al investigar el caso en 2023.

Tras las audiencias sobre el tema, un juez del condado de Centre anuló la condena y el fiscal de distrito decidió este mes no volver a juzgar el caso.

Los funcionarios de Trump se oponen a la petición.

Benach, la abogada de inmigración, suele representar a clientes que intentan permanecer en Estados Unidos a pesar de una infracción anterior. Aun así, considera el caso de Vedam «verdaderamente extraordinario» dadas las violaciones constitucionales que implica.

“Cuarenta y tres años de prisión injusta compensan con creces la posesión con intención de distribuir LSD cuando tenía 20 años”, dijo.

Vedam podría pasar varios meses más bajo custodia antes de que la Junta de Apelaciones de Inmigración decida si reabre el caso. Funcionarios del ICE, en un breve comunicado el viernes, afirmaron que el plazo expiró hace años.

“No ha aportado ninguna prueba ni argumento que demuestre que ha sido diligente en la defensa de sus derechos en lo que respecta a su estatus migratorio”, escribió Katherine B. Frisch, consejera principal adjunta.

Saraswathi Vedam lamenta el último retraso, pero afirma que su hermano sigue siendo paciente.

“Él, más que nadie, sabe que a veces las cosas no tienen sentido”, dijo. “Hay que perseverar y seguir confiando en que la verdad, la justicia, la compasión y la bondad triunfarán”.