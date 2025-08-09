Un hombre mata a policía cerca de la sede de una agencia federal de salud en Atlanta

Un hombre armado mató el viernes a un policía cerca de la sede de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en la ciudad estadounidense de Atlanta, antes de ser encontrado muerto en el lugar, indicaron las autoridades.

El tiroteo se produjo antes de las 17H00 (21H00 GMT), cerca de un campus de los CDC y de una farmacia, precisó el jefe de la policía de Atlanta, Darin Schierbaum, durante una rueda de prensa.

El sospechoso, que actuó probablemente solo, según la policía, fue encontrado muerto en el segundo piso de una farmacia, víctima de una herida de bala que podría haberse infligido él mismo.

«El tirador falleció y ningún civil resultó herido de bala», declaró el alcalde de Atlanta, Andre Dickens.

El campus de los CDC sufrió varias ráfagas de disparos, declaró, y 92 niños de una guardería situada en el lugar fueron evacuados de forma segura y se reunieron con sus familias en una escuela cercana.

El tirador, cuya identidad no fue difundida, consideraba que su enfermedad estaba provocada por la vacuna contra el coronavirus, indicaron CNN y The New York Times, citando fuentes anónimas.

Según estos medios, el padre del sospechoso avisó el viernes a las autoridades de que su hijo tenía tendencias suicidas.

El jefe de la policía no quiso confirmar en esta fase temprana de la investigación si el sospechoso tenía como objetivo los CDC debido a la vacuna contra el coronavirus.

El policía muerto en el ataque, David Rose, tenía 33 años y deja atrás a su mujer embarazada y a dos niños, indicó la policía.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades constituyen la principal agencia federal de Estados Unidos en materia de protección de la salud pública.

«En @CDCgov estamos profundamente entristecidos por el ataque perpetrado hoy contra nuestro campus de Roybal», escribió en X Susan Monarez, directora de los CDC, rindiendo homenaje al «valiente agente de las fuerzas del orden locales que dio su vida».

«Estamos agradecidos a todos aquellos que responden al llamado del deber y protegen a sus conciudadanos», comentó el gobernador de Georgia, Brian Kemp.