Un gran campo de detención de inmigrantes está cerrado a los visitantes en medio de un brote de sarampión

Un gran campo de detención de inmigrantes en Texas ha sido cerrado a visitantes y abogados debido a un brote de sarampión , dijo un legislador el martes.

Hay 14 casos activos de sarampión en el centro de detención de la base militar de Fort Bliss y 112 personas se encuentran aisladas, según informó la representante federal Verónica Escobar, demócrata de El Paso, cuyo distrito incluye el centro, conocido como Campamento East Montana. Permanecerá cerrado a visitantes y abogados hasta el 19 o 20 de marzo.

“Si bien por un lado es bueno que se tome en serio el brote de sarampión, por otro lado, me alarma que una crisis prevenible haya creado condiciones en las que los detenidos solo pueden acceder a sus abogados virtualmente”, dijo Escobar en un comunicado.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El campamento abrió sus puertas el año pasado después de que la administración Trump adjudicara un contrato de hasta 1.300 millones de dólares a Acquisition Logistics LLC, una contratista de Virginia que anteriormente no operaba una instalación del ICE. Los detenidos han descrito un campamento donde un promedio de unas 3.000 personas al día viven en ambientes ruidosos e insalubres, las enfermedades se propagan fácilmente y dormir es un lujo.