Un estudiante muere durante un apuñalamiento en una escuela secundaria

Un apuñalamiento en una escuela secundaria del centro de Carolina del Norte el martes dejó un estudiante muerto y otro herido, dijeron las autoridades.

El sheriff del condado de Forsyth, Bobby Kimbrough, dijo que los oficiales de la escuela secundaria North Forsyth en Winston-Salem buscaron ayuda poco después de las 11 a.m.

“Respondimos a un altercado entre dos estudiantes”, dijo Kimbrough en una conferencia de prensa, y agregó que “hubo una pérdida de vidas”.

En un correo electrónico a las familias y al personal, el superintendente de las escuelas del condado de Winston-Salem/Forsyth, Don Phipps, dijo que un estudiante murió y otro resultó herido.

Kimbrough no respondió preguntas en la conferencia de prensa, alegando que la investigación estaba en curso. No se ofreció información sobre posibles cargos. La portavoz de la oficina del sheriff, Krista Karcher, declaró posteriormente que se había producido un apuñalamiento y que la persona herida fue atendida en un hospital y dada de alta.

El gobernador Josh Stein, en un mensaje en la plataforma social X, calificó lo sucedido de “impactante y horrible” y dijo que estaba orando por todos los estudiantes y sus seres queridos.

Phipps, quien asumió el cargo la semana pasada, declaró en la conferencia de prensa que era la «peor pesadilla de cualquier educador. Nos duele cuando nuestros estudiantes sufren, y este es el mayor dolor que podemos sentir».

La escuela secundaria North Forsyth estará cerrada el miércoles, dijo, y habrá un equipo de crisis para el personal y cuando los estudiantes regresen.