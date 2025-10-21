Un ecuatoriano que sobrevivió en un ataque de EEUU a un submarino queda libre

Un ecuatoriano que sobrevivió a un ataque militar de Estados Unidos contra un presunto narcosubmarino en el Caribe quedó libre tras ser repatriado a su país, informó el lunes la Fiscalía general.

Desde agosto pasado, Washington mantiene buques y aviones de guerra en aguas internacionales del Caribe en una campaña para frenar el tráfico de drogas de América Latina hacia Estados Unidos.

El presidente Donald Trump anunció el sábado la repatriación de un ecuatoriano y un colombiano que sobrevivieron al ataque contra el submarino cargado de fentanilo y otras drogas, en el cual murieron dos tripulantes.

La Fiscalía indicó a través de un grupo de prensa vía WhatsApp que el repatriado, que no fue identificado, quedó libre debido a que no cometió un delito en su país.

«Al no existir ninguna noticia del delito que haya sido puesta en conocimiento de esta Institución, que advierta de la comisión de un delito en territorio ecuatoriano, no se lo podía retener», señaló la entidad acusadora.

«Tampoco tenía procesos pendientes en su contra», agregó.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresó el lunes a Trump en la red social X que su nación «se mantiene firme en la lucha mundial contra el narcotráfico y la minería ilegal, desafíos que exigen la unidad entre las naciones comprometidas con la paz y la prosperidad».

«Nuestro compromiso es claro: luchar codo a codo, defendiendo la libertad y la prosperidad en toda nuestra región», añadió el gobernante ecuatoriano, uno de los principales aliados de Washington en la región.

Noboa sostiene una guerra contra el narcotráfico, que en su disputa por el poder ha convertido al país en uno de los más violentos de Latinoamérica.

En el primer semestre del año los homicidios aumentaron un 47% con respecto al mismo periodo de 2024, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

En medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, al menos siete embarcaciones que presuntamente transportaban drogas han sido atacadas con saldo de una treintena de muertos.